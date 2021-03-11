Зеленская в элегантном образе рассказала о моде и украинских дизайнерах

Первая леди предстала перед публикой в наряде в классическом стиле, который состоял из черных брюк-палаццо и жакета того же цвета, а также белой рубашки с воротничком. Елена дополнила лук белой обувью, элегантной прической и нежным макияжем, а в качестве украшений выбрала лаконичные серьги.

В рамках темы форума жена президента открыла панельную дискуссию "Мода. Что Украина дает и может дать миру?"

Зеленская отметила, что мода — это важный инструмент культурной дипломатии и влияния, в особенности для жен президентов.

"Так уж сложилось, что то, во что я одета, время обсуждают громче, чем мои рабочие встречи и проекты. Мне это может не нравиться, но разве это не является подтверждением того, что мода играет большую роль в нашей жизни? Поэтому, когда меня пригласили выступить на Всеукраинском форуме "Украина 30" в рамках панельной дискуссии "Мода. Что Украина дает и что может дать миру?", я точно знала, о чем хочу поговорить. Во-первых, мода помогает налаживать культурные связи между странами. Участие в неделях моды и организация собственных за рубежом – удачный шанс показать миру коллекции и талант украинских модельеров", - призналась первая леди.

Она также напомнила, что не стоит забывать и об экономическом потенциале модной индустрии.

"Украинская мода и легкая промышленность – это большая индустрия, которая дает рабочие места около 130 тысячам людей. Украина экспортирует текстильную продукцию на сумму свыше 1 миллиарда долларов. А объем внутреннего рынка потребления достигает 5 миллиардов долларов. То есть, есть большой экономический потенциал, который стоит наращивать и реализовать сполна", - рассказала Елена.

Супруга Владимира Зеленского также подчеркнула, что мода имеет важную социальную миссию. Ведь она позволяет женщинам развиваться и раскрывать свой талант в творчестве и в лидерстве. Первая леди добавила, что из тех 130 тысяч человек, которые заняты в модной индустрии, 75% – это именно женщины.

Елена Зеленская покорила элегантным черным нарядом (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

В свою очередь, она помогает популяризовать одежду украинских дизайнеров в мире, всегда выбирая именно ее для международных встреч.

"Мне не просто повезло быть первой леди. Мне посчастливилось быть первой леди Украины. Страны, в которой так много талантливых дизайнеров. Не просто талантливых, а суперзвезд в мире моды! Благодаря талантам наших дизайнеров я могу использовать свою работу и статус, чтобы с гордостью продвигать Украину на международной арене. Поэтому я всегда выбираю одежду украинских дизайнеров для международных визитов.", - резюмировала Елена Зеленская.