Зеленська в елегантному образі розповіла про моду і українських дизайнерів

Перша леді з'явилася перед публікою у вбранні в класичному стилі, який складався з чорних штанів-палаццо і жакета того ж кольору, а також білої сорочки з комірцем. Олена доповнила лук білим взуттям, елегантною зачіскою і ніжним макіяжем, а в якості прикрас вибрала лаконічні сережки.

У рамках теми форуму дружина президента відкрила панельну дискусію "Мода. Що Україна дає і не може дати світу?"

Зеленська зазначила, що мода — це важливий інструмент культурної дипломатії і впливу, особливо для дружин президентів.

"Так вже склалося, що те, у що я одягнена, обговорюють голосніше, ніж мої робочі зустрічі та проекти. Мені це може не подобатися, але хіба це не є підтвердженням того, що мода відіграє велику роль у нашому житті? Тому, коли мене запросили виступити на Всеукраїнському форумі "Україна 30" в рамках панельної дискусії "Мода. Що Україна дає і що може дати світові?", я точно знала, про що хочу поговорити. По-перше, мода допомагає налагоджувати культурні зв'язки між країнами. Участь у тижнях моди та організація власних за кордоном – вдалий шанс показати світові колекції і талант українських модельєрів", - зізналася перша леді.

Вона також нагадала, що не варто забувати і про економічний потенціал модної індустрії.

"Українська мода і легка промисловість – це велика індустрія, яка дає робочі місця близько 130 тисячам людей. Україна експортує текстильну продукцію на суму понад 1 мільярда доларів. А обсяг внутрішнього ринку споживання сягає 5 мільярдів доларів. Тобто, є великий економічний потенціал, який варто нарощувати і реалізувати сповна", - розповіла Олена.

Дружина Володимира Зеленського також підкреслила, що мода має важливу соціальну місію. Адже вона дозволяє жінкам розвиватися і розкривати свій талант у творчості та лідерстві. Перша леді додала, що з тих 130 тисяч осіб, які зайняті в модній індустрії, 75% – це жінки.

Олена Зеленська підкорила елегантним чорним вбранням (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

У свою чергу, вона допомагає популяризувати одяг українських дизайнерів у світі, завжди вибираючи саме його для міжнародних зустрічей.

"Мені не просто пощастило бути першою леді. Мені пощастило бути першою леді України. Країни, у якій так багато талановитих дизайнерів. Не просто талановитих, а суперзірок у світі моди! Завдяки талантам наших дизайнерів я можу використовувати свою роботу та статус, щоб з гордістю промотувати Україну на міжнародній арені. Тому я завжди обираю одяг українських дизайнерів для міжнародних візитів", - резюмувала Олена Зеленська.