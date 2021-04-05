Зеленская в Катаре выделилась изысканным нарядом: новые фото первой леди

Первый пункт - встреча с шейхой Мозой бинт Нассер, которая является главой катарского фонда образования, науки и общественного развития Qatar Foundation.

"Сегодня имела удовольствие пообщаться с Ее Высочеством шейхой Мозо бинт Насер аль-Миснед. Человеком, который уже 26 лет возглавляет Катарский фонд образования, науки и общественного развития. На встрече мы обсудили ряд вопросов, связанных с преодолением последствий пандемии COVID-19, культурно-гуманитарным сотрудничеством и поддержкой молодежи.

Елена Зеленская на встрече в Катаре (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Мне было приятно поделиться с шейхой достижениями Украины в области образования за последний год. В частности, рассказать о принятой Концепции развития STEM-образования и внедренную национальную электронную платформу "Всеукраинская школа онлайн".

Кроме того, мне очень импонируют основанные госпожой Мозой Всемирный инновационный саммит по вопросам образования (WISE) и Всемирный форум по здравоохранению WISH (World Innovation Summit for Health). Эти инициативы направлены на модернизацию образования путем внедрения инноваций и на внедрение инновационных технологий в области здравоохранения в глобальном измерении. Я убеждена, что Украина заинтересована и готова принимать активное участие в этих глобальных инициативах, которые все больше вызывают широкий международный интерес.

Я считаю, что в каждой первой леди или джентльмена мира есть ценный опыт, которым важно обмениваться. Так мы сможем использовать нашу "мягкую силу" для решения многих актуальных вопросов", - написала Елена Зеленская в своем блоге.

Для официального визита Елена выбрала элегантный образ в светлых тонах. Стильный ансамбль составили длинная юбка, блуза, а также укороченный жакет. Дополнили наряд бежевые туфли-лодочки, а также черная защитная маска. Волосы первая леди уложила набок, а макияж сделала в нейтральных тонах.