UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Зеленская в Катаре выделилась изысканным нарядом: новые фото первой леди

Автор: Lite

Вчера, 4 апреля, Владимир Зеленский вместе со своей женой прибыл с официальным визитом в Катар. В расписании президента Украины - встречи с высшим руководством страны и обсуждение вопросов сотрудничества в различных сферах. Первая леди также запланировала массу дел.

Для официальных визитов Елена Зеленская подобрала стильные образы, которые уже успела продемонстрировать в своем блоге сети Instagram.

Первый пункт - встреча с шейхой Мозой бинт Нассер, которая является главой катарского фонда образования, науки и общественного развития Qatar Foundation.

"Сегодня имела удовольствие пообщаться с Ее Высочеством шейхой Мозо бинт Насер аль-Миснед. Человеком, который уже 26 лет возглавляет Катарский фонд образования, науки и общественного развития. На встрече мы обсудили ряд вопросов, связанных с преодолением последствий пандемии COVID-19, культурно-гуманитарным сотрудничеством и поддержкой молодежи.

Елена Зеленская на встрече в Катаре (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Мне было приятно поделиться с шейхой достижениями Украины в области образования за последний год. В частности, рассказать о принятой Концепции развития STEM-образования и внедренную национальную электронную платформу "Всеукраинская школа онлайн".

Кроме того, мне очень импонируют основанные госпожой Мозой Всемирный инновационный саммит по вопросам образования (WISE) и Всемирный форум по здравоохранению WISH (World Innovation Summit for Health). Эти инициативы направлены на модернизацию образования путем внедрения инноваций и на внедрение инновационных технологий в области здравоохранения в глобальном измерении. Я убеждена, что Украина заинтересована и готова принимать активное участие в этих глобальных инициативах, которые все больше вызывают широкий международный интерес.

Я считаю, что в каждой первой леди или джентльмена мира есть ценный опыт, которым важно обмениваться. Так мы сможем использовать нашу "мягкую силу" для решения многих актуальных вопросов", - написала Елена Зеленская в своем блоге.

Для официального визита Елена выбрала элегантный образ в светлых тонах. Стильный ансамбль составили длинная юбка, блуза, а также укороченный жакет. Дополнили наряд бежевые туфли-лодочки, а также черная защитная маска. Волосы первая леди уложила набок, а макияж сделала в нейтральных тонах.

Еще один белоснежный наряд Елена Зеленская показала на встрече с участницами проекта "СВОЯ".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийКатарЕлена Зеленская
Читайте также
Зеленский пригласил катарские компании к проектам "Большой стройки"
Катар хотят привлечь к строительству окружной дороги вокруг Киева
Прогноз погоды