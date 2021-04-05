Зеленська в Катарі виділилася вишуканим вбранням: нові фото першої леді

Перший пункт - зустріч з шейхою Мозою бінт Нассер, яка є главою катарського фонду освіти, науки та суспільного розвитку Qatar Foundation.

"Сьогодні мала приємність поспілкуватися з Її Високістю шейхою Мозою бінт Насер Аль Міснед. Людиною, яка вже 26 років очолює Катарський фонд освіти, науки та суспільного розвитку. На зустрічі ми обговорили низку питань, пов’язаних із подоланням наслідків пандемії COVID-19, культурно-гуманітарною співпрацею та підтримкою молоді.

Олена Зеленська на зустрічі в Катарі (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Мені було приємно поділитися з шейхою досягненнями України у галузі освіти за останній рік. Зокрема, розповісти про ухвалену Концепцію розвитку STEM-освіти та впроваджену національну електронну платформу "Всеукраїнська школа онлайн".



Крім того, мені дуже імпонують започатковані шейхою Мозою Всесвітній інноваційний саміт з питань освіти (WISE) та Всесвітній форум з охорони здоров’я WISH (World Innovation Summit for Health). Ці ініціативи спрямовані на модернізацію освіти шляхом впровадження інновацій та на впровадження інноваційних технологій у галузі охорони здоров’я у глобальному вимірі. Я переконана, що Україна зацікавлена та готова брати активну участь у цих глобальних ініціативах, які дедалі більше викликають широкий міжнародний інтерес.



Я вважаю, що в кожної першої леді чи джентльмена світу є цінний досвід, яким важливо обмінюватися. Так ми зможемо використати нашу "м’яку силу" для розв'язання багатьох актуальних питань сьогодення", - написала Олена Зеленська у своєму блозі.

Для офіційного візиту Олена вибрала елегантний образ у світлих тонах. Стильний ансамбль склали довга спідниця, блуза, а також укорочений жакет. Доповнили їх бежеві туфлі-човники, а також чорна захисна маска. Волосся перша леді уклала набік, а макіяж зробила в нейтральних тонах.