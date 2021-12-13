Жена Павлика рассказала о знаковом событии в жизни и заинтриговала заявлением: просчитала риски

Так, Екатерина рассказала о радостном событии в жизни сыночка и его родителей – у малыша появился первый зуб.

Она сопроводила приятную новость нежным кадром вместе с мальчиком, фото запостила в соцсети.

Екатерина Репяхова показала нежный фотосет с сыном (фото: instagram.com/repyahovakate)

Счастливая и улыбчивая мама целует крохотные ножки сыночка, а он тянет к ней маленкие ручки.

"22.12.2021. Я проснулась, сын рядом уже не спит. Берет меня за руку и как всегда хочет погрызть мой палец. И тут я чувствую зубик. Вот оно - настоящее счастье. Это просто непередаваемые чувства. Мамы поймут. Сын открыл во мне столько нежности и сентиментальности. Моя жизнь, моя Вселенная", - подписала трепетное фото с крохотным сынчком Екатерина.

Скриншот (instagram.com/repyahovakate)

Екатерина активно готовится к важному событию – 15 декабря ее сыну Мише исполнится полгода! Молодая мама уже подобрала платье к торжеству и аксессуары к наряду.

Жена Павлика не удержалась и поделилась с подписчиками новостями. Она намекнула на открытие нового направления деятельности.

"Я загорелась одной идеей. Эту мысль я вынашивала больше года. А последние две недели активно просчитала все риски. На Новый год мы едем в Яремче. Там будем две недели. А после того я начну искать помещение", - поделилась некоторыми подробностями Репяхова.

Скриншот (instagram.com/repyahovakate)