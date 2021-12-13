Дружина Павліка розповіла про знакову подію в житті і заінтригувала заявою: прорахувала ризики

Так, Катерина розповіла про радісну подію в житті синочка і його батьків - у малюка з'явився перший зуб.

Вона супроводила приємну новину ніжним кадром разом з хлопчиком, фото запостила в соцмережі.

Катерина Репяхова показала ніжний фотосет з сином (фото: instagram.com/repyahovakate)

Щаслива і усміхнена мама цілує крихітні ніжки синочка, а він тягне до неї маленькі ручки.

"22.12.2021. Я прокинулася, син поруч вже не спить. Бере мене за руку і як завжди хоче погризти мій палець. І тут я відчуваю зубчик. Ось воно - справжнє щастя. Це просто непередавані почуття. Мами зрозуміють. Син відкрив в мені стільки ніжності і сентиментальності. Моє життя, мій Всесвіт", - підписала трепетне фото з крихітним синочком Катерина.

Скріншот (instagram.com/repyahovakate)

Катерина активно готується до важливої події - 15 грудня її синові Міші виповниться півроку! Молода мама вже підібрала сукню до торжества і аксесуари до вбрання.

Дружина Павліка не втрималася і поділилася з підписниками новинами. Вона натякнула на відкриття нового напрямку діяльності.

"Я загорілася однією ідеєю. Цю думку я виношувала більше року. А останні два тижні активно прорахувала всі ризики. На Новий рік ми їдемо в Яремче. Там будемо два тижні. А після того я почну шукати приміщення", - поділилася деякими подробицями Репяхова.

Скріншот (instagram.com/repyahovakate)