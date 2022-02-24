Женщина-кошка в Париже: Зои Кравиц показала сразу две трендовые вещи весны 2022

Исполнительница роли Женщины-кошки в новом "Бэтмене" отправилась в Париж, где прошла премьера фильма. И показала стильный образ, который напоминает еще один блокбастер – "Матрицу".

Фото актриса выложила в своем блоге , сопроводив их милыми эмодзи.

Интересно, что тренч из кожи бьет рекорды популярности после выхода на экраны "Матрицы". Напомним, четвертая часть фильма была выпущена в конце прошлого года, с перерывом почти в 20 лет. Теперь дизайнеры постоянно используют латекс, воспроизводя наряды главных героев. Так что тренч из кожи – один из весенних трендов. Как и очки овальной формы. Берем на заметку!

Зои стоит на фоне Эйфелевой башни, одетая во все черное. Лакированный плащ объемного кроя с поясом на талии от Saint Laurent, под которым просматривались топ и колготки в сетку, дополнили овальные солнцезащитные очки и лодочки на шпильках.

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