Жінка-кішка в Парижі: Зої Кравіц показала відразу дві трендові речі весни 2022

Виконавиця ролі Жінки-кішки у новому "Бетмені" вирушила до Парижа, де пройшла прем'єра фільму. І показала стильний образ, що нагадує ще один блокбастер – "Матрицю".

Фото актриса виклала у своєму блозі , супроводивши їх милими емодзі.

Цікаво, що тренч зі шкіри б'є рекорди популярності після виходу на екрани "Матриці". Нагадаємо, четверта частина фільму була випущена в кінці минулого року, з перервою майже в 20 років. Тепер дизайнери постійно використовують латекс, відтворюючи вбрання головних героїв. Так що тренч зі шкіри – один з весняних трендів. Як і окуляри овальної форми. Беремо на замітку!

Зої стоїть на тлі Ейфелевої вежі, одягнена у все чорне. Лакований плащ об'ємного крою з поясом на талії від Saint Laurent, під яким проглядалися топ і колготки в сітку, доповнили овальні сонцезахисні окуляри і човники на шпильках.

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Раніше ми писали про Зої Кравіц та інших актрис в ролі легендарної Жінки-кішки.