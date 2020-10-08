Женщина-вамп: 82-летняя Джейн Фонда в смелых нарядах блистает в провокационной фотосессии

Известная актриса и активистка Джейн Фонда дала новое откровенное интервью известному журналу Interview. Актриса ответила на ряд вопросов о современных проблемах в мире и экологической ситуации. В том числе рассказала, как сделала выбор в пользу минимализма и "правильной" моды. Так, по словам звезды, она давно перестала делать миллион покупок, отдавая себе отчет, что ей не нужно так много вещей. "Я до сих пор ношу то, что купила 30 лет назад. У меня действительно много одежды, потому для меня это легко. Другим же стоит просто обратить внимание на то, что они покупают", – советует Джейн.

Джейн выглядит просто роскошно (фото: instagram.com/deleonmakeup)

Также издание подготовило довольно смелую фотосессию со звездой. На одном фото, которыми уже поделились редактора глянца, 82-летняя актриса предстала в ярко-красном костюме от Michael Kors, которые дополнили ботфорты от Saint Laurent. Завершают образ красные печатки, серьги-кольца, а также стильная укладка. Выглядела звезда провокационно и стильно. Есть здесь и дургие смелые луки.

Актриса снялась в смелых образах (фото: instagram.com/interviewmag)

"Эта пандемия – лишь верхушка айсберга… Всемирная организация здравоохранения заявляет, что к середине века, из-за тающих ледников, будет более 200 миллионов беженцев и больше пандемий, чем мы можем себе представить. Надвигается настоящая катастрофа. В то же время мы имеем дело с кризисом превосходства белых, который необходимо положить конец. Я считаю, что нам повезло, что мы живы в это время. Мы – поколение, которое может обеспечить будущее человечества. Какая великая ответственность. Мы не должны уклоняться от этого…", – цитирует издание звезду, которая представляет свою книгу "Что я могу сделать? Мой путь от климатического отчаяния к действиям".

Поклонники, впечатленные такой смелостью Джейн Фонды и ее по-прежнему цветущим внешним видом, оставили под постом массу комментариев. "Я в восторге! Черт побери, она просто икона. Пытаюсь выглядеть также горячо в 28, как она в 82. И быть таким же информированным", – восхищаются фанаты.

Ранее мы писали, что 62-летняя Шэрон Стоун снялась в откровенной фотосессии, повторив образ из культовой сцены "Основого инстинкта".