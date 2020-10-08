Жінка-вамп: 82-річна Джейн Фонау в смелых нарядах блищить в провокаційній фотосесії

Відома актриса і активістка Джейн Фонда дала нове відверте інтерв'ю відомому журналу Interview. Актриса відповіла на низку запитань щодо проблем в світі та екологічної ситуації. У тому числі розповіла, як зробила вибір на користь мінімалізму і "правильної" моди. Так, за словами зірки, вона давно перестала робити мільйон покупок, віддаючи собі звіт, що їй не потрібно так багато речей. "Я досі ношу те, що купила 30 років тому. У мене дійсно багато одягу, тому для мене це легко. Іншим же варто просто звернути увагу на те, що вони купують", – радить Джейн.

Джейн виглядає просто розкішно (фото: instagram.com/deleonmakeup)

Також видання підготувало досить сміливу фотосесію із зіркою. На одному фото, якими поділилися редактора глянцю, 82-річна актриса з'явилася в яскраво-червоному костюмі від Michael Kors, які доповнили ботфорти від Saint Laurent. Завершують образ червоні печатки, сережки-кільця, а також стильна укладка. Виглядала зірка провокаційно і звабливо. Є тут і інші сміливі вбрання.

Актриса знялася в сміливих образах (фото: instagram.com/interviewmag)

"Ця пандемія – лише верхівка айсберга... Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє, що до середини століття, коли розтануть крижані щити, буде більш 200 мільйонів біженців і більше пандемій, ніж ми можемо собі уявити. Насувається справжня катастрофа. У той же час ми маємо справу з кризою переваги білих, який необхідно покласти кінець. Я вважаю, що нам пощастило, що ми живі в цей час. Ми – покоління, яке може забезпечити майбутнє людства. Яка велика відповідальність. Ми не повинні ухилятися від цього...", – цитує видання зірку, яка представляє свою книгу "Що я можу зробити? Мій шлях від кліматичного відчаю до дій".

Шанувальники, вражені такою сміливістю Джейн Фонди та її к і раніше квітучим зовнішнім виглядом, залишили під постом масу коментарів. "Я в захваті! Чорт забирай, вона просто ікона. Намагаюся виглядати також палко у 28, як вона у 82. І бути таким же поінформованим", – захоплюються фанати.

Раніше ми писали, що 62-річна Шерон Стоун знялася у відвертій фотосесії, повторивши образ з культової сцени "Основного інстинкту".