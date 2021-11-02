Звезда "Эмили в Париже" Лили Коллинз очаровывает красотой в стильной и дорогой фотосессии

Лили Коллинз стала героиней нового номера британского Elle. Звезда "Эмили в Париже" примерила роскошные образы и рассказала о своей героине, новых проектах и личной жизни.
Для съемки девушке придумали необычный образ - она предстала блондинкой с короткой стрижкой. Кажется, такой мы ее еще не видели!
"Вы понимаете, что совершенство несовершенно, и вы можете быть совершенно самим собой, что у всех разные версии идеального, а идеальное - это скучно", - говорит Лили, примеряя необычные для себя наряды. Эмили, которая виртуозно перевоплощается на съемочной площадке, в классических костюмах от Chanel и роскошных вечрних платьях смотрится одинаково гармонично. Любуемся!
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