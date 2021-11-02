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Звезда "Эмили в Париже" Лили Коллинз очаровывает красотой в стильной и дорогой фотосессии

Автор: RBC.UA

Лили Коллинз стала героиней нового номера британского Elle. Звезда "Эмили в Париже" примерила роскошные образы и рассказала о своей героине, новых проектах и личной жизни.

Для съемки девушке придумали необычный образ - она предстала блондинкой с короткой стрижкой. Кажется, такой мы ее еще не видели!

"Вы понимаете, что совершенство несовершенно, и вы можете быть совершенно самим собой, что у всех разные версии идеального, а идеальное - это скучно", - говорит Лили, примеряя необычные для себя наряды. Эмили, которая виртуозно перевоплощается на съемочной площадке, в классических костюмах от Chanel и роскошных вечрних платьях смотрится одинаково гармонично. Любуемся!

Куртка CHANEL - 140 587 грн, брюки CHANEL - 185 642 грн (фото: instagram.com/elleuk)

фото: instagram.com/elleuk)

Худи EUDON CHOI - 10 595 грн, платье Erdem, цена по запросу (фото: instagram.com/elleuk)

Платье CHANEL - 296 847 грн (фото: instagram.com/elleuk)

Платье MOLLY GODDARD, цена по запросу, ботинки - 7 147 грн (фото: instagram.com/elleuk)

Также мы писали, что участники Maneskin полностью обнажились для глянца.

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