Зірка "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз зачаровує красою в стильній і дорогій фотосесії

Лілі Коллінз стала героїнею нового номера британського Elle. Зірка "Емілі в Парижі" приміряла розкішні образи і розповіла про свою героїню, нові проекти та особисте життя.
Для зйомки дівчині придумали незвичайний образ - вона постала блондинкою з короткою стрижкою. Здається, такою ми її ще не бачили!
"Ви розумієте, що досконалість недосконала, і ви можете бути абсолютно самою собою, що у всіх різні версії ідеального, а ідеальне - це нудно", - говорить Лілі, приміряючи незвичайні для себе аутфіти. Емілі, яка віртуозно перевтілюється на знімальному майданчику, в класичних костюмах від Chanel і розкішних вечрних сукнях виглядає однаково гармонійно. Милуємося!
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