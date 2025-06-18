9 зірок Голлівуду, які ніколи не любили РФ і відверто про це говорять

Ієн Мак-Келлен

Ієн - знаменитий Гендальф і відкритий гей, відомий захисник прав ЛГБТ. Він не приховує свого обурення через те, що в Росії прийняли закон проти "гей-пропаганди".

Маккелен вважає таку політику диким регресом, який ставить країну у ряди відсталих і нетолерантних.

Ієн Мак-Келлен (фото: instagram.com/ianmckellen)

Він не розуміє, як у XXI столітті можна так жорстко придушувати права сексуальних меншин.

"Я знаю, що зараз відбувається в Росії, і це просто жахливо!" - говорив він ще у 2014 році.

Джордж Клуні

Клуні хвилюється через те, що Росія втрутилась у події на Майдані в Україні і порушує суверенітет інших країн.

Він вважає, що в Росії досі немає демократії: люди не можуть відкрито висловлювати думки чи виходити на акції протесту, бо влада їх жорстко придушує.

На думку актора, росіяни живуть у страху і пригнічені, а їхнє суспільство залишається невільним

Джордж Клуні (фото: Вікіпедія)

Марк Руффало

Знаменитий "Халк" вважає Росію країною з варварським мисленням, особливо через ставлення до ЛГБТ.

Він переконаний, що дискримінація сексуальних меншин - це верх нерозвиненості і вузького світогляду.

Руффало поважає ЛГБТ-спільноту і вважає, що такі погляди - це ознака дикості.

Під час свого візиту в Росію він відчував сильний контроль і стеження, відчувався навіть "дотик охоронців КГБ" у найінтимніших моментах.

Марк Руффало (фото: Вікіпедія)

Морган Фрімен

Фрімен чітко розділяє простих людей і владу Росії. Він вважає, що винна у проблемах саме верхівка, яка все ще керується методами КДБ.

Він звинувачує керівництво країни у порушенні світового порядку і прямо заявляє про агресивну політику Кремля.

Перед виборами Морган взяв участь у ролику, де назвав Росію агресором і закликав всіх боротися з цією загрозою.

Морган Фрімен (фото: Вікіпедія)

Шер

Зірка з неповторним голосом і сильним характером Шер відкрито критикує відсутність свободи і прав на самовираження в Росії.

Особливо для неї це болюче питання, бо її рідна донька вирішила змінити стать.

Шер підтримує трансгендерні права і не приховує свого засудження щодо консервативної політики Росії.

Шер (фото: Вікіпедія)

Том Вейтс

Американський музикант Том Вейтс з самого початку поставився до колишнього СРСР з відвертою неприязню.

У 2003 році він заявив, що ненавидить комунізм і все, що з ним пов’язане, і не збирається виступати в країнах пострадянського простору.

Він навіть назвав людей із цього регіону "страшними". Його продюсер іронічно зауважив, що у кожного є свої страхи, а у Вейтса - страх перед росіянами.

Том Вейтс​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Кеті Перрі

Якщо більшість зірок хоч якось пояснюють своє ставлення, то Кеті Перрі просто каже: "Я не люблю Росію, і все".

Вона називала цю країну останнім місцем, куди хоче поїхати, бо там, на її думку, живуть "варвари", які не сприймають сучасну культуру і досягнення цивілізації.

Після візиту у 2009 році довелося вибачатися перед фанатами, але особисто її думка не змінилася.

Кеті Перрі (фото: instagram.com/katyperry​​​​​​​)

Дженніфер Лоуренс

Знаменита блондинка знялась у кількох фільмах, пов’язаних з Росією, зокрема у стрічці "Червоний горобець", де грала російську шпигунку.

Спершу вона довго вагалася брати цю роль, а згодом відкрито говорила, що Росія викликає у неї лише негативні асоціації.

Під час презентації фільму "Мама!" актриса навіть попросила російських журналістів покинути залу.

Дженніфер Лоуренс (фото: Вікіпедія)

Її позиція пов’язана з протестом проти жорсткої політики Кремля і підтримкою опозиційних діячів.

Алісса Мілано

Зірка "Всі жінки - відьми" регулярно підіймає найболючіші теми: політичне насильство, порушення прав людини, війни, які змінюють хід історії. І Росія тут - один із головних фігурантів.

Ще під час жахливих подій у Сирії Мілано закликала світ звернути увагу на гуманітарну катастрофу, яку, за її словами, спричинили спільні дії режиму Асада та російської авіації.

"Сотні тисяч мирних мешканців тікають від жорстокої війни в Сирії. Більшість із них - жінки та діти. Малюки замерзають до смерті. Вони намагаються втекти від російських і сирійських бомб", - емоційно заявила акторка, закликаючи фоловерів не залишатися осторонь.

Алісса Мілано (фото: instagram.com/milano_alyssa)

А з початком повномасштабної війни в Україні Мілано стала ще рішучішою. Вона прямо говорить про необхідність світової підтримки України та не приховує своєї позиції щодо російської агресії.

У 2023 році Алісса приєдналася до платформи UNITED24 як амбасадорка - її місія: допомога українській освіті, науці та медичній системі.