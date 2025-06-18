Российская пропаганда любит хвастаться "любовью" мировых звезд ко всему российскому - но реальность совсем другая. Многие известные актеры, музыканты и публичные лица годами откровенно игнорируют эту страну, избегают поездок туда и не сдерживаются в комментариях.
РБК-Украина рассказывает о 9 голливудских знаменитостях, которые никогда не имели теплого отношения к РФ и не собираются это скрывать.
Иен - знаменитый Гэндальф и открытый гей, известный защитник прав ЛГБТ. Он не скрывает своего возмущения из-за того, что в России приняли закон против "гей-пропаганды".
Маккелен считает такую политику диким регрессом, который ставит страну в ряды отсталых и нетолерантных.
Он не понимает, как в XXI веке можно так жестко подавлять права сексуальных меньшинств.
"Я знаю, что сейчас происходит в России, и это просто ужасно!" - говорил он еще в 2014 году.
Клуни волнуется из-за того, что Россия вмешалась в события на Майдане в Украине и нарушает суверенитет других стран.
Он считает, что в России до сих пор нет демократии: люди не могут открыто выражать мнения или выходить на акции протеста, потому что власть их жестко подавляет.
По мнению актера, россияне живут в страхе и подавлены, а их общество остается несвободным
Знаменитый "Халк" считает Россию страной с варварским мышлением, особенно из-за отношения к ЛГБТ.
Он убежден, что дискриминация сексуальных меньшинств - это верх неразвитости и узкого мировоззрения.
Руффало уважает ЛГБТ-сообщество и считает, что такие взгляды - это признак дикости.
Во время своего визита в Россию он чувствовал сильный контроль и слежку, ощущалось даже "прикосновение охранников КГБ" в самых интимных моментах.
Фримен четко разделяет простых людей и власть России. Он считает, что виновата в проблемах именно верхушка, которая все еще руководствуется методами КГБ.
Он обвиняет руководство страны в нарушении мирового порядка и прямо заявляет об агрессивной политике Кремля.
Перед выборами Морган принял участие в ролике, где назвал Россию агрессором и призвал всех бороться с этой угрозой.
Звезда с неповторимым голосом и сильным характером Шер открыто критикует отсутствие свободы и прав на самовыражение в России.
Особенно для нее это болезненный вопрос, потому что ее родная дочь решила сменить пол.
Шер поддерживает трансгендерные права и не скрывает своего осуждения в отношении консервативной политики России.
Американский музыкант Том Уэйтс с самого начала отнесся к бывшему СССР с откровенной неприязнью.
В 2003 году он заявил, что ненавидит коммунизм и все, что с ним связано, и не собирается выступать в странах постсоветского пространства.
Он даже назвал людей из этого региона "страшными". Его продюсер иронично заметил, что у каждого есть свои страхи, а у Уэйтса - страх перед русскими.
Если большинство звезд хоть как-то объясняют свое отношение, то Кэти Перри просто говорит: "Я не люблю Россию, и все".
Она называла эту страну последним местом, куда хочет поехать, потому что там, по ее мнению, живут "варвары", которые не воспринимают современную культуру и достижения цивилизации.
После визита в 2009 году пришлось извиняться перед фанатами, но лично ее мнение не изменилось.
Знаменитая блондинка снялась в нескольких фильмах, связанных с Россией, в частности в ленте "Красный воробей", где играла российскую шпионку.
Сначала она долго колебалась брать эту роль, а впоследствии открыто говорила, что Россия вызывает у нее только негативные ассоциации.
Во время презентации фильма "Мама!" актриса даже попросила российских журналистов покинуть зал.
Ее позиция связана с протестом против жесткой политики Кремля и поддержкой оппозиционных деятелей.
Звезда "Все женщины - ведьмы" регулярно поднимает самые болезненные темы: политическое насилие, нарушение прав человека, войны, которые меняют ход истории. И Россия здесь - один из главных фигурантов.
Еще во время ужасных событий в Сирии Милано призвала мир обратить внимание на гуманитарную катастрофу, которую, по ее словам, вызвали совместные действия режима Асада и российской авиации.
"Сотни тысяч мирных жителей бегут от жестокой войны в Сирии. Большинство из них - женщины и дети. Малыши замерзают до смерти. Они пытаются убежать от российских и сирийских бомб", - эмоционально заявила актриса, призывая фолловеров не оставаться в стороне.
А с началом полномасштабной войны в Украине Милано стала еще решительнее. Она прямо говорит о необходимости мировой поддержки Украины и не скрывает своей позиции относительно российской агрессии.
В 2023 году Алисса присоединилась к платформе UNITED24 как посол - ее миссия: помощь украинскому образованию, науке и медицинской системе.
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