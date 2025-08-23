16 років шлюбу! Мілла Йовович зачарувала романтичними фото з чоловіком

Мілла Йовович показала чоловіка: що про нього відомо

На спільних фото на честь річниці, яку відзначили 22 серпня, пара позує на узбережжі під час заходу Сонця. Вони мають щасливий та гармонійний вигляд.

Акторка заміжня за англійським режисером Полом Андерсоном, який старший за неї на 10 років. Вони познайомилися під час роботи над фільмом "Оселя зла".

У зворушливому дописі зірка зізналася, що коханий для неї не просто чоловік, а й творчий партнер, який дарує підтримку та мотивацію.

"Мені так пощастило, що ти в мене є. Ти найкраща людина в моєму житті. Твоя підтримка, нескінченна любов, розмови, сміх, планування, постійна увага до мене і наших дивовижних дітей… Ти моя мотивація ставати кращою", - написала вона.

Як виглядає чоловік зірки "Оселі зла" (фото: instagram.com/millajovovich)

Що відомо про особисте життя Мілли Йовович

Вони з чоловіком одружилися у 2009 році. Наразі виховують трьох дітей: доньок Евер, Дешіель і Ошіан. За словами Мілли, чоловік є справжньою опорою родини.

"Ти завжди поруч зі мною та нашою родиною. Ти - скеля, на яку ми можемо спертися, коли заблукаємо, і тихе море, яке підштовхує та веде нас до прекрасних берегів", - поділилася вона.

Мілла та Пол (фото: instagram.com/millajovovich)​​​​​​​

Акторка не приховує почуттів до коханого. За роки разом їхнє кохання лише зміцніло.

"Нам так весело разом у житті, на роботі та під час довгих поїздок на машині! Я дуже сильно тебе люблю! Ти - моє все. Дякую тобі за чудове, змістовне життя, яке ти допоміг нам побудувати разом", - написала вона.

Як Мілла привітала чоловіка з річницею (фото: instagram.com/millajovovich)

Як Йовович підтримала Україну

Нагадаємо, зірка "Оселі зла" має українське коріння. Вона народилася 17 грудня 1975 року в Києві. Її бабуся була з України, мама має російське походження, а батько - чорногорське.

Родина емігрувала у США, коли Міллі було 5 років. Відтоді своє життя та кар'єру вона будувала там.

На початку повномасштабного вторгнення зірка висловила підтримку українцям, розповідаючи про жахи, які переживає народ.

"Я спустошена руйнуваннями та не можу уявити, яке горе зараз переживає мій народ. Я можу тільки сказати їм, що моє серце з ними. І воно розбивається за них. І я хочу, щоб вони знали, що я стою з ними", - писала вона в жовтні 2022 року.