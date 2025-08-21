ua en ru
Зірка "Дивних див" та син Бон Джові вперше стали батьками

Четвер 21 серпня 2025 22:22
Зірка "Дивних див" та син Бон Джові вперше стали батьками Пара удочерила дівчинку (фото: instagram.com/milliebobbybrown)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Зірка серіалу "Дивні дива" Міллі Боббі Браун оголосила, що вона та її чоловік Джейк Бон Джові стали батьками дівчинки через усиновлення.

Як повідомляє РБК-Україна, про це зірка написала в дописі в Instagram.

Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові стали батьками: що відомо

Акторка опублікувала спільний з чоловіком допис, у якому поділилася радісною звісткою.

"Цього літа ми привітали нашу маленьку донечку через усиновлення. Ми неймовірно раді розпочати цей прекрасний етап батьківства в мирі та приватності. І тоді нас стало троє. З любов'ю, Міллі та Джейк Бон Джові", - написала вона.

Пара поки не розкрила ім'я донечки. Усиновлення відбулося через 15 місяців після весілля акторки та 23-річного Джейка, сина рок-співака Джона Бон Джові.

Зірка &quot;Дивних див&quot; та син Бон Джові вперше стали батькамиЗірка "Дивних див" стала мамою (фото: instagram.com/milliebobbybrown)

Допис акторки зібрав понад мільйон лайків за пару годин. Щоправда, вітання вона вирішала не приймати, адже закрила для користувачів можливість коментувати публікацію.

Що відомо про стосунки Міллі Боббі Браун та Джейка Бон Джові

Пара познайомилася влітку 2021 року через Instagram. Спочатку вони спілкувалися як друзі, а пізніше закохалися.

У квітні 2023 року вони оголосили про заручини, а вже в травні наступного року одружилися в Італії в колі найближчих родичів. Згодом вони організували ще одне весілля в Тоскані.

Зірка &quot;Дивних див&quot; та син Бон Джові вперше стали батькамиМіллі Боббі Браун та Джейка Бон Джові (фото: instagram.com/jakebongiovi)

Коли вийде новий сезон "Дивних див"

Минулого року Міллі завершила зйомки останнього сезону серіалу "Дивні дива", який приніс їй світову популярність. Фінал шоу вийде наприкінці 2025 року кількома частинами.

Так, прем'єра першої запланована на 26 листопада, другої - 25 грудня, а фінальна серія - 31 грудня.

