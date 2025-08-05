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2 сезон "Венздей" сколихне фанатів: чим здивує сюжет та коли прем'єра

Вівторок 05 серпня 2025 18:51
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2 сезон "Венздей" сколихне фанатів: чим здивує сюжет та коли прем'єра Новий сезон "Венздей" обіцяє ще більше готики та драми (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Другий сезон серіалу "Венздей" вже на підході й обіцяє бути ще більш готичним, динамічним та драматичним.

РБК-Україна розповідає, що відомо про 2 сезон "Венздей", коли прем'єра та чим здивують нові серії.

"Венздей" 2 сезон: дата виходу та де дивитися

Новий сезон вийде у двох частинах на Netflix. Перші епізоди шанувальники зможуть побачити вже 6 серпня, а от решту - 3 вересня 2025 року.

Очікується, що будуть українські субтитри та дубляж, які дозволять насолодитися переглядом хітового серіалу.


Яким буде 2 сезон "Венздей"

У продовженні героїня Дженни Ортеги повертається на навчання до академії Невермор. Цього разу із братом Пагслі.

Там на неї чекають старі друзі, нові знайомства та вороги. Творці також пообіцяли розкрити стосунки дівчини з мамою Мортішею (Кетрін Зета-Джонс). Режисер Тім Бертон покаже всю родину Адамсів в дії, зокрема вперше з'явиться бабуся.

Раніше з 6-хвилинного трейлеру до першого епізоду стало відомо про надзвичайні здібності Венздей. Дівчина здатна бачити майбутнє. І цього разу її сколихнуло ведіння про смерть близької подруги. Чи зможе вона завадити трагедії?

Загалом серіал буде більш похмурим. Один з епізодів повністю натхненний класичними фільмами жахів.


Акторський склад 2 сезону

До своїх ролей повернуться:

  • Дженна Ортеґа
  • Кетрін Зета-Джонс
  • Луїс Гусман
  • Ісаак Ордоньєс
  • Емма Маєрс
  • Джой Сандей
  • Хантер Дуен

До касту приєдналися:

  • Тенді Ньютон
  • Стів Бушемі
  • Ноа Тейлор
  • Оуен Пейнтер
  • Еві Темплтон
  • Леді Гага (епізодична роль)

2 сезон &quot;Венздей&quot; сколихне фанатів: чим здивує сюжет та коли прем'єраХто зіграє у 2 сезоні "Венздей" (скриншот)

Якою буде поява Леді Гаги

Виконавиця хіта "Bloody Mary" втілить Розаліну Ротвуд - викладачку Академії Невермор, яка спеціалізується на темних мистецтвах. Проте цей персонаж з'явиться вже у другій половині сезону, що вийде у вересні.

Також артистка написала спеціальну пісню на честь виходу другого сезону "Венздей". Композицію під назвою "Dead Dance" можна буде почути під час перегляду серіалу, а от офіційний реліз треку та кліпу запланований на осінь.

Чи буде 3 сезон "Венздей"

Пригоди доньки сімейства Адамс продовжаться. Netflix анонсував третій сезон серіалу 23 липня.

"Ми надзвичайно раді, що Венздей повернеться, щоб знову блукати коридорами Невермора в 3 сезоні", - сказали продюсери Альфред Гоф і Майлз Міллар.

2 сезон &quot;Венздей&quot; сколихне фанатів: чим здивує сюжет та коли прем'єраЧи буде 3 сезон "Венздей" (скриншот)​​​​​​​

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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Netflix, Tudum.

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