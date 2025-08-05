2 сезон "Венздей" всколыхнет фанатов: чем удивит сюжет и когда премьера
Второй сезон сериала "Венздей" уже на подходе и обещает быть еще более готическим, динамичным и драматичным.
РБК-Украина рассказывает, что известно о 2 сезоне "Венздей", когда премьера и чем удивят новые серии.
"Венздей" 2 сезон: дата выхода и где смотреть
Новый сезон выйдет в двух частях на Netflix. Первые эпизоды поклонники смогут увидеть уже 6 августа, а вот остальные - 3 сентября 2025 года.
Ожидается, что будут украинские субтитры и дубляж, которые позволят насладиться просмотром хитового сериала.
Каким будет 2 сезон "Венздей"
В продолжении героиня Дженны Ортеги возвращается на учебу в академию Невермор. На этот раз с братом Пагсли.
Там ее ждут старые друзья, новые знакомства и враги. Создатели также пообещали раскрыть отношения девушки с мамой Мортишей (Кэтрин Зета-Джонс). Режиссер Тим Бертон покажет всю семью Адамсов в действии, в частности впервые появится бабушка.
Ранее из 6-минутного трейлера к первому эпизоду стало известно о необычайных способностях Венздей. Девушка способна видеть будущее. И на этот раз ее всколыхнуло ведение о смерти близкой подруги. Сможет ли она помешать трагедии?
В целом сериал будет более мрачным. Один из эпизодов полностью вдохновлен классическими фильмами ужасов.
Актерский состав 2 сезона
К своим ролям вернутся:
- Дженна Ортега
- Кэтрин Зета-Джонс
- Луис Гусман
- Исаак Ордоньес
- Эмма Майерс
- Джой Сандей
- Хантер Дуэн
К касту присоединились:
- Тэнди Ньютон
- Стив Бушеми
- Ноа Тейлор
- Оуэн Пейнтер
- Эви Темплтон
- Леди Гага (эпизодическая роль)
Кто сыграет во 2 сезоне "Венздей" (скриншот)
Каким будет появление Леди Гаги
Исполнительница хита "Bloody Mary" воплотит Розалину Ротвуд - преподавательницу Академии Невермор, которая специализируется на темных искусствах. Однако этот персонаж появится уже во второй половине сезона, который выйдет в сентябре.
Также артистка написала специальную песню в честь выхода второго сезона "Венздей". Композицию под названием "Dead Dance" можно будет услышать во время просмотра сериала, а вот официальный релиз трека и клипа запланирован на осень.
Будет ли 3 сезон "Венздей"
Приключения дочери семейства Адамс продолжатся. Netflix анонсировал третий сезон сериала 23 июля.
"Мы чрезвычайно рады, что Венздей вернется, чтобы снова блуждать по коридорам Невермора в 3 сезоне", - сказали продюсеры Альфред Гоф и Майлз Миллар.
Будет ли 3 сезон "Венздей" (скриншот)
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При написании материала были использованы следующие источники: Netflix, Tudum.