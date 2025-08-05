2 сезон "Венздей" всколыхнет фанатов: чем удивит сюжет и когда премьера

Второй сезон сериала "Венздей" уже на подходе и обещает быть еще более готическим, динамичным и драматичным.

РБК-Украина рассказывает, что известно о 2 сезоне "Венздей", когда премьера и чем удивят новые серии.

"Венздей" 2 сезон: дата выхода и где смотреть

Новый сезон выйдет в двух частях на Netflix. Первые эпизоды поклонники смогут увидеть уже 6 августа, а вот остальные - 3 сентября 2025 года.

Ожидается, что будут украинские субтитры и дубляж, которые позволят насладиться просмотром хитового сериала.



Каким будет 2 сезон "Венздей"

В продолжении героиня Дженны Ортеги возвращается на учебу в академию Невермор. На этот раз с братом Пагсли.

Там ее ждут старые друзья, новые знакомства и враги. Создатели также пообещали раскрыть отношения девушки с мамой Мортишей (Кэтрин Зета-Джонс). Режиссер Тим Бертон покажет всю семью Адамсов в действии, в частности впервые появится бабушка.

Ранее из 6-минутного трейлера к первому эпизоду стало известно о необычайных способностях Венздей. Девушка способна видеть будущее. И на этот раз ее всколыхнуло ведение о смерти близкой подруги. Сможет ли она помешать трагедии?

В целом сериал будет более мрачным. Один из эпизодов полностью вдохновлен классическими фильмами ужасов.



Актерский состав 2 сезона

К своим ролям вернутся:

Дженна Ортега

Кэтрин Зета-Джонс

Луис Гусман

Исаак Ордоньес

Эмма Майерс

Джой Сандей

Хантер Дуэн

К касту присоединились:

Тэнди Ньютон

Стив Бушеми

Ноа Тейлор

Оуэн Пейнтер

Эви Темплтон

Леди Гага (эпизодическая роль)

Кто сыграет во 2 сезоне "Венздей" (скриншот)

Каким будет появление Леди Гаги

Исполнительница хита "Bloody Mary" воплотит Розалину Ротвуд - преподавательницу Академии Невермор, которая специализируется на темных искусствах. Однако этот персонаж появится уже во второй половине сезона, который выйдет в сентябре.

Также артистка написала специальную песню в честь выхода второго сезона "Венздей". Композицию под названием "Dead Dance" можно будет услышать во время просмотра сериала, а вот официальный релиз трека и клипа запланирован на осень.

Будет ли 3 сезон "Венздей"

Приключения дочери семейства Адамс продолжатся. Netflix анонсировал третий сезон сериала 23 июля.

"Мы чрезвычайно рады, что Венздей вернется, чтобы снова блуждать по коридорам Невермора в 3 сезоне", - сказали продюсеры Альфред Гоф и Майлз Миллар.

Будет ли 3 сезон "Венздей" (скриншот)