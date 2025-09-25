29-річний актор мобілізувався до ЗСУ і пояснив своє рішення: "Мама плакала"

Чому актор мобілізувався

Ламах вже вирушив на підготовку. Після навчання він вже знатиме, в якому підрозділі та на якій посаді нестиме службу. І зараз Євгеній не знає, чи буде поєднувати акторство зі службою.

"Настає час, коли з'являється більше думок про це все. Ти розумієш, що це твоя країна: ти в ній народився, виріс. Тут всі твої. І хочеться жити в цій країні в подальшому. Хочеться, щоб в цій країні жили мої діти. Але для цього потрібна насамперед безпека", - розповів Ламах.

Також він розповів, як на його рішення відреагували близькі.

"Мама трохи засмутилася, плакала. Але така ситуація. Це війна, на жаль", - пояснив актор.

Євгеній Ламах (фото: instagram.com/evhenii_lamakh)

Що відомо про актора

Євгеній Ламах народився 29 червня 1996 року в місті Лебедин Сумської області, дитинство провів у Сумах. У шкільні роки займався в театральній студії "Город С". Згодом вступив до Київського національного університету культури і мистецтв, де навчався на театральному факультеті в майстерні Володимира Нечипоренка.

Ще під час навчання почав зніматися на телебаченні. Дебютував у 2016 році в серіалі "Команда". Пізніше знявся в українських фільмах і серіалах, серед яких "Крути 1918", "Черкаси", "Кріпосна", "Іловайськ 2014. Батальйон Донбас" та "Мирний-21". За роль у стрічці "Черкаси" був номінований на кінопремії "Золота дзиґа" та "Кіноколо".