"Без статусу критичної інфраструктури". Комік Редька зізнався, як отримав відстрочку від мобілізації
Гуморист Фелікс Редька висловився про ставлення до мобілізації. Він зізнався, що наразі має законну відстрочку від служби та пояснив чому.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Фелікс розповів в інтерв'ю ТСН.
Чому Фелікс Редька має відстрочку від мобілізації
Артист запевнив, що не користується жодними пільгами чи привілеями, які дозволили б уникнути служби, а діє виключно за чинним законодавством.
Він спростував зв'язок із проєктом "Підпільний стендап", який отримав статус критично важливої організації.
"У мене немає статусу критичної інфраструктури. Я не маю жодного відношення до "Підпільного стендапу". Співробітником цієї компанії я не є. Не знав, що у них буде такий статус і ніяк не нав'язувався", - пояснив він.
Сьогодні Феліксу 27 років. Він пройшов ВЛК і не є військовослужбовцем, оскільки має відтермінування від служби через навчання.
Він здобуває ступінь магістра в Сумському державному університеті, куди вступив після бакалаврату.
"До січня місяця у мене відстрочка за навчанням. Ну, а після цього вже будемо розв'язувати проблеми в міру їх надходження. Ніяких запасних аеродромів в мене немає на цей час", - зазначив він.
Як Фелікс Редька отримав відстрочку (фото: instagram.com/felix.redka)
Що сказав про мобілізацію
Комік підкреслив, що неодноразово виїздив за кордон з концертами й завжди повертався. Він визнає і приймає той факт, що може бути мобілізований.
В такому випадку збирається діяти відповідно до обставин, коли термін відстрочки мине.
"Буду сам брати відповідальність за своє життя. Ну, значить, я скажу, що я не готовий, і мене по законодавству посадять у тюрму. Або подивлюся на цю ситуацію, скажу, що я не хочу в тюрму, в мене немає відстрочки, можливості виїхати - значить, йду служити", - зазначив він.
