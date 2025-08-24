UA

34 українські пісні, які варто послухати на День Незалежності: їх знають всі

Культові пісні Незалежності (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

День Незалежності це неймовірно важливе свято для всієї України та нагадування про те, що об’єднує нас усіх. І саме сьогодні варто згадати культову музику, яка єднає українців роками.

РБК-Україна зібрало 34 хітові пісні - від легендарних творів до сучасних треків, які знають і люблять усі.

Тарас Петриненко - "Україно"

 

Скрябін - "Люди, як кораблі"

 

Jamala - "1944"

 

Катерина Бужинська - "Як у нас на Україні"

 

Ауріка Ротару - "Країно, розквітай"

 

МЮСЛІ UA ft. Misha Scorpion - "За териконами"

 

Lama - "Моє Серце"

 

Тартак feat. Катя Chilly - "Понад Хмарами"

 

О.Пономарьов, М.Хома, Т.Тополя, Є.Кошовий, Ю.Ткач, П.Чорний - "Україна переможе"

 

ВВ - "Весна"

 

Руслана - "Знаю я"

 

Назарій Яремчук - "Стожари"

 

ТНМК - "Гранули"

 

Плач Єремії - "Вона"

 

Вєрка Сердючка - "Гоп-гоп"

 

Софія Ротару - "Червона рута"

 

Сестричка Віка - "То моє море"

 

Океан Ельзи - "Все буде добре"

 

Хор Львівської національної опери - "Щедрик" М. Леонтовича

 

Ірина Білик - "Так просто"

 

DOROFEEVA - Кохаю, але не зовсім

 

ONUKA - "Misto"

 

Артем Пивоваров - "Дежавю"

 

Наталія Могилевська - "Відірватись від землі"

 

Микола Мозговий - "Минає день, минає ніч"

 

Mad Heads XL - "Надія є"

 

Оксана Білозір - "Горобина ніч"

 

Бумбокс - "Наодинці"

 

Степан Гіга - "Яворина"

 

Тіна Кароль та Голос Діти - "Україна - це ти"

 

Юрко Юрченко - "Я йду"

 

Мотор'Ролла - "Восьмий колір"

 

Віктор Павлік - "Шикидим"

 

Jerry Heil - "Козацькому роду"

 

