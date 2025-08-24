RU

34 украинские песни, которые стоит послушать в День Независимости: их знают все

Культовые песни Независимости (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

День Независимости это невероятно важный праздник для всей Украины и напоминание о том, что объединяет нас всех. И именно сегодня стоит вспомнить культовую музыку, которая объединяет украинцев годами.

РБК-Украина собрало 34 хитовые песни - от легендарных произведений до современных треков, которые знают и любят все.

Тарас Петриненко - "Україно"

 

Скрябин - "Люди, як кораблі"

 

Jamala - "1944"

 

Катерина Бужинская - "Як у нас на Україні"

 

Аурика Ротару - "Країно, розквітай"

 

МЮСЛІ UA ft. Misha Scorpion - "За териконами"

 

Lama - "Моє Серце"

 

Тартак feat. Катя Chilly - "Понад Хмарами"

 

О.Пономарев, М.Хома, Т.Тополя, Е.Кошевой, Ю.Ткач П.Черный - "Україна переможе"

 

ВВ - "Весна"

 

Руслана - "Знаю я"

 

Назарий Яремчук - "Стожари"

 

ТНМК - "Гранули"

 

Плач Єремії - "Вона"

 

Верка Сердючка - "Гоп-гоп"

 

София Ротару - "Червона рута"

 

Сестричка Вика - "То моє море"

 

Океан Ельзи - "Все буде добре"

 

Хор Львовськой национальной оперы - "Щедрик" Н. Леонтовича

 

Ирина Билык - "Так просто"

 

DOROFEEVA - Кохаю, але не зовсім

 

ONUKA - "Misto"

 

Артем Пивоваров - "Дежавю"

 

Наталья Могилевская - "Відірватись від землі"

 

Николай Мозговой - "Минає день, минає ніч"

 

Mad Heads XL - "Надія є"

 

Оксана Билозир - "Горобина ніч"

 

Бумбокс - "Наодинці"

 

Степан Гига - "Яворина"

 

Тина Кароль и Голос Дети - "Україна - це ти"

 

Юрко Юрченко - "Я йду"

 

Мотор'Ролла - "Восьмий колір"

 

Виктор Павлик - "Шикидим"

 

Jerry Heil - "Козацькому роду"

 

