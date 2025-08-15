44-річна Ребрик здивувала шпагатом просто на сцені (відео)

Лілія Ребрик приголомшила неймовірною пластикою - під час репетиції на сцені ведуча та актриса без вагань сіла на шпагат. Вражаючий момент потрапив на відео і викликав бурхливу реакцію мережі.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Лілія Ребрик показала шпагат на сцені

44-річна акторка продемонструвала невеликий уривок із нового номера, під час якого вона сіла на шпагат.

"Дизель Студіо" тримають мене у формі", - з гумором підписала вона відео.

Зазначимо, що в дитинстві Ребрик професійно займалася художньою гімнастикою.

Як відреагували в мережі

Фоловери акторки та багатодітної мами одразу ж взялися коментувати її нове відео:

"Красуня"

"Шикарний шпагат"

"Завжди виділялася з сірої маси. Завжди на голову вище за інших. Незвичайно приваблива жінка"

"Грація"

"Браво, Лілія"

"Нічого собі, який у вас шпагат"

"Молодець".

Що відомо про Лілію Ребрик

Лілія Ребрик - українська актриса театру і кіно, телеведуча.

Народилася 8 травня 1981 року в Чернівцях. З дитинства займалася музикою та гімнастикою, має звання майстра спорту.

Закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого.

На телебаченні дебютувала у 2006 році як ведуча погоди на СТБ. Широку популярність здобула завдяки шоу "Танцюють всі!", "Неймовірні історії кохання" та "Ранок з Україною". Учасниця "Танців із зірками" (2011).

Одружена з хореографом Андрієм Диким. Виховують трьох доньок: Діану, Поліну та Адель.

Лілія Ребрик із чоловіком і доньками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)