"Це неможливо". Шоптенко чесно зізналася, чому не повертає сина в Україну

Хореографиня Олена Шоптенко заявила, що після розлучення з чоловіком Олексієм Івановим її син спілкується з татом лише через відеозв’язок або телефоном.

Чому син Шоптенко спілкується з батьком телефоном

Як відомо, Олексій-молодший нині проживає в Австрії, куди його зіркова мама вивезла ще на початку російського вторгнення. І наразі хореографиня не планує повертати хлопчика в Україну.

"Ну, вони регулярно спілкуються телефоном, регулярно по відео. В нас навіть є певний графік", - поділилася артистка.

Шоптенко про спілкування колишнього з сином (скриншот)

З чоловіком вона розійшлася ще до початку російського повномасштабного вторгнення. А офіційно пара оформила розлучення вже під час війни.

Про розставання з підприємцем Олена говорить неохоче. Проте зізналася, що вони не жили разом вже близько п'яти років - у цей період періодично сходилися та розходилися.

"Це були такі гойдалки. Ми вже не живемо разом близько п'яти років, а малому - 7. Я не знаю, що з ним. От правда, ми спілкуємося тільки про дитину", - поділилася вона.

Олена додала, що комунікація на відстані зумовлена міркуваннями безпеки для дитини, а не через непорозуміння чи напругу у взаєминах з колишнім.

"Ми спілкуємося по відеозв'язку не тому, що ми не спілкуємося, типу в нас там натягнуті стосунки. Просто це фізично неможливо", - зазначила вона.

Олена Шоптенко з сином Олексієм (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Чому Шоптенко не повертається з сином в Україну

Зірка, яка періодично приїздить на Батьківщину, пояснила рішення залишити дитину за кордоном турботою про фізичний та психологічний стан.

"Я поїхала через сина. Мене перемкнуло в моменті, коли 25 лютого 2022 року я вкладала його на денний сон. Йому було 3 роки. І такий був потужний вибух, що дім ходуном ходив" - пригадала Олена.

"Він прокинувся і запитав мене: "Мама, це що, бомба?" Дитина, яка не розуміла взагалі, що таке війна. І тоді я зрозуміла, що не хочу, щоб моя дитина це знала", - додала вона.