ua en ru
Пт, 15 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

44-летняя Ребрик удивила шпагатом прямо на сцене (видео)

Пятница 15 августа 2025 11:57
UA EN RU
44-летняя Ребрик удивила шпагатом прямо на сцене (видео) Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Катерина Собкова

Лилия Ребрик ошеломила невероятной пластикой - во время репетиции на сцене ведущая и актриса без колебаний села на шпагат. Впечатляющий момент попал на видео и вызвал бурную реакцию сети.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Лилия Ребрик показала шпагат на сцене

44-летняя актриса продемонстрировала небольшой отрывок из нового номера, во время которого она села на шпагат.

"Дизель Студио" держат меня в форме", - с юмором подписала она видео.

Отметим, что в детстве Ребрик профессионально занималась художественной гимнастикой.

Как отреагировали в сети

Фолловеры актрисы и многодетной мамы тут же принялись комментировать ее новое видео:

  • "Красотка"
  • "Шикарный шпагат"
  • "Всегда выделялась из серой массы. Всегда на голову выше остальных. Необыкновенно притягательная женщина"
  • "Грация"
  • "Браво, Лилия"
  • "Ничего себе, какой у вас шпагат"
  • "Молодец".

Что известно про Лилию Ребрик

Лилия Ребрик - украинская актриса театра и кино, телеведущая.

Родилась 8 мая 1981 в Черновцах. С детства занималась музыкой и гимнастикой, имеет звание мастера спорта.

Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого.

На телевидении дебютировала в 2006 году как ведущая погоды на СТБ. Широкую популярность получила благодаря шоу "Танцуют все!", "Невероятные истории любви" и "Утро с Украиной". Участница "Танцев со звездами" (2011).

Замужем за хореографом Андреем Диким. Воспитывают троих дочерей: Диану, Полину и Адель.

44-летняя Ребрик удивила шпагатом прямо на сцене (видео)Лилия Ребрик с мужем и дочками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Лилия Ребрик Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
Белый дом обнародовал расписание встречи Трампа и Путина на Аляске
Белый дом обнародовал расписание встречи Трампа и Путина на Аляске
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия