47-річна актриса вдруге стане мамою: перше фото з животиком

У родині українського актора і військовослужбовця Володимира Ращука незабаром відбудеться радісна подія - його дружина, акторка Вікторія Білан-Ращук оголосила про вагітність.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її новий пост в Instagram.

Вікторія Білан-Ращук вагітна

Зазначимо, що вчора, 3 серпня, артистці виповнилося 47 років. Саме в цей святковий день вона вирішила поділитися радісною новиною в мережі.

"Сьогодні мені 47. Я дякую тобі, Боже, за найкращий подарунок на день народження за все моє життя!" - зазначила вона в підписі до фото, на якому дбайливо обіймає кругленький животик.

Вікторія Білан-Ращук вагітна вдруге (фото: instagram.com/vikki.bilan)

Також вона звернулася до свого чоловіка, який зараз захищає нашу країну в лавах ЗСУ.

"Володя, якщо тобі цікаво, - у нас буде син", - підсумувала Вікторія Білан.

Акторка опублікувала декілька фото з вечірки гендер-паті в Києві, яку вона разом із найближчими, вочевидь, провела на минулих вихідних.

Для святкового заходу вона обрала лаконічне вбрання: укорочену білу блузку, яка привідкрила кругленький живіт, і довгу спідницю.

Актор-військовий Володимир Ращук стане батьком (фото: instagram.com/vikki.bilan)

Судячи з фото, актриса просто світиться від щастя.

Як відреагували в мережі

Фоловери Вікторії, серед яких багато українських актрис і акторів, одразу ж почали вітати її з радісною подією:

"Віка, яка ти красива. Сил тобі, натхнення і Божого захисту з малюком", - написала Анастасія Цимбалару

"Вітаю, сонечка!" - зазначила Тоня Хижняк

"Яка красива! Бережи себе", - зазначила Лілія Ребрик

"Ти така красива і прекрасна. Обіймаю і вітаю", - написала Любава Грєшнова.

Вікторія Білан-Ращук скоро знову стане мамою (фото: instagram.com/vikki.bilan)

Що відомо про Вікторію Білан-Ращук

У 1999 році закінчила Дніпропетровський державний театрально-художній коледж.

У 2000-2005 роках була солісткою гурту "Екватор", потім стала виступати з рок-групою Vikell.

У 2009 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення, працювала в театрах.

З 2004 року знімається в кіно, а також є актрисою дубляжу та режисеркою.

Має також доньку Катерину (2005 р. н.), яка навчається на акторському факультеті Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого.

Після початку повномасштабної війни багато займається волонтерством.

Вікторія зі своїм чоловіком актором і військовим ЗСУ (фото: instagram.com/vikki.bilan)

Хто такий Володимир Ращук

Майбутній актор народився в Маріуполі 1987 року. Закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого. Карпенка-Карого.

Зіграв у багатьох відомих українських фільмах і серіалах, найвідоміші з яких "Конотопська відьма", "Чорний ворон", "Прикордонники".

З початком повномасштабної війни Володимир без вагань став на захист України: брав активну участь у визволенні Київської області та боях на сході України.

За героїзм і відвагу був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

Пара повінчалася в 2022 році (фото: instagram.com/vikki.bilan)