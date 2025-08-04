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47-летняя актриса во второй раз станет мамой: первое фото с животиком

Понедельник 04 августа 2025 13:57
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47-летняя актриса во второй раз станет мамой: первое фото с животиком Виктория Билан-Ращук (фото: instagram.com/vikki.bilan)
Автор: Катерина Собкова

В семье украинского актера и военнослужащего Владимира Ращука скоро состоится радостное событие - его супруга, актриса Виктория Билан-Ращук объявила о беременности.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее новый пост в Instagram.

Виктория Билан-Ращук беременна

Отметим, что вчера, 3 августа, артистке исполнилось 47 лет. Именно в этот праздничный день она решила поделиться радостной новостью в сети.

"Сегодня мне 47. Я благодарю тебя, Боже, за лучший подарок на день рождения за всю мою жизнь!" - отметила она в подписи к фото, на котором бережно обнимает округлившийся животик.

47-летняя актриса во второй раз станет мамой: первое фото с животикомВиктория Билан-Ращук беременна во второй раз (фото: instagram.com/vikki.bilan)

Также она обратилась к своему супругу, который сейчас защищает нашу страну в рядах ВСУ.

"Володя, если тебе интересно, - у нас будет сын", - подытожила Виктория Билан.

Актриса опубликовала несколько фото с вечеринки гендер-пати в Киеве, которую она вместе с самыми близкими, очевидно, провела на минувших выходных.

Для праздничного мероприятия она выбрала лаконичный наряд: укороченную белую блузку, которая приоткрыла округлившийся живот, и длинную юбку.

47-летняя актриса во второй раз станет мамой: первое фото с животикомАктер-военный Владимир Ращук станет отцом (фото: instagram.com/vikki.bilan)

Судя по фото, актриса просто светится от счастья.

Как отреагировали в сети

Фолловеры Виктории, среди которых много украинских актрис и актеров, тут же принялись поздравлять ее с радостным событием:

  • "Вика, какая ты красивая. Сил тебе, вдохновения и Божьей защиты с малышом", - написала Анастасия Цимбалару
  • "Поздравляю, солнышки!" - отметила Тоня Хижняк
  • "Какая красивая! Береги себя", - отметила Лилия Ребрик
  • "Ты такая красивая и прекрасная. Обнимаю и поздравляю", - написала Любава Грешнова.

47-летняя актриса во второй раз станет мамой: первое фото с животикомВиктория Билан-Ращук скоро снова станет мамой (фото: instagram.com/vikki.bilan)

Что известно про Викторию Билан-Ращук

В 1999 году окончила Днепропетровский государственный театрально-художественный колледж.

В 2000-2005 годах была солисткой группы "Экватор", затем стала выступать с рок-группой Vikell.

В 2009 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения, работала в театрах.

С 2004 года снимается в кино, а также является актрисой дубляжа и режиссером.

Имеет также дочь Екатерину (2005 г. р.), которая учится на актерском факультете Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

После начала полномасштабной войны много занимается волонтерством.

47-летняя актриса во второй раз станет мамой: первое фото с животикомВиктория со своим мужем актером и военным ВСУ (фото: instagram.com/vikki.bilan)

Кто такой Владимир Ращук

Будущий актер родился в Мариуполе в 1987 году. Окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого.

Сыграл во многих известных украинских фильмах и сериалах, наиболее известные из которых "Конотопская ведьма", "Черный ворон", "Прикордонники".

С началом полномасштабной войны Владимир без колебаний встал на защиту Украины: активно участвовал в освобождении Киевской области и боях на востоке Украины.

За героизм и отвагу был награжден орденом "За мужество" III степени.

47-летняя актриса во второй раз станет мамой: первое фото с животикомПара обвенчалась в 2022 году (фото: instagram.com/vikki.bilan)

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