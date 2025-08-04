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Сергій Притула став батьком вчетверте: перше фото з малюком

Понеділок 04 серпня 2025 10:57
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Сергій Притула став батьком вчетверте: перше фото з малюком Сергій Притула (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Колишній ведучий і шоумен, а нині волонтер Сергій Притула повідомив у мережі радісну новину - він учетверте став батьком.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його пост в Instagram.

Сергій Притула став батьком учетверте - стать дитини

У Сергія та його дружини Катерини народився син. Це третя дитина пари, і четверта для Притули, у якого є син від першого шлюбу.

Він опублікував зворушливий допис від імені новонародженого, якого назвали Марко.

"Усім привіт! Мене звати Марко Притула. Так-так, з наголосом на "о", - йдеться в повідомленні.

Радісна подія в родині волонтерки сталася декілька днів тому.

"Я народився кілька днів тому в Києві. Тато каже, що я ще не зовсім розумію, в якому чудовому місті я з'явився на світ. А мама каже, що я дуже хороший хлопчик і дякує Богові, що, коли я народжувався, не було повітряної тривоги", - зазначив Притула.

"Тітки-лікарі в пологовому будинку називають мене "козачок" і кажуть, що це прекрасно, коли на світ з'являється ще один маленький українець. Не можу з ними не погодитися", - йдеться у зверненні.

Також Сергій Притула показав перше фото з новонародженим, якого він дбайливо тримає в руках.

Сергій Притула став батьком вчетверте: перше фото з малюкомСергій Притула показав новонародженого сина (фото: instagram.com/siriy_ua)

Нагадаємо, у першому шлюбі - з Юлією Андрійчук - у шоумена народився син Дмитро. Цього року хлопець закінчив школу з відзнакою.

У другому шлюбі з Катериною Сопельник народилися дочки Соломія і Стефанія, а також син Марко.

Сергій Притула став батьком вчетверте: перше фото з малюкомСергій Притула з дітьми - архівне фото (фото: instagram.com/siriy_ua)

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