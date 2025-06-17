5 фільмів, де кожен під підозрою: максимум напруги і фінал, що переверне все

Якщо ви любите фільми, які змушують сумніватися в героях та тримають у напрузі, тоді ця добірка вдало впишеться у вечірній перегляд. Тут напруга, параноя і фінал, який вразить.
РБК-Україна ділиться добіркою фільмів, де кожен персонаж під підозрою, а сюжет не відпускає до останньої хвилини.
Молода вдова та мама вперше за тривалий час вирішує піти на побачення. Аж раптом їй починають надходити тривожні анонімні повідомлення. Романтичний вечір перетворюється у небезпечну гру на виживання.
На борту літака молода жінка втрачає з поля зору свою маленьку дочку, але ніхто з екіпажу не пам'ятає її присутності. Так, мати самотужки починає розкривати таємницю зникнення дитини.
Молодий чоловік вирішив відповісти на дзвінок, що лунав з телефонної будки й опинився втягнутим у небезпечну гру. Голос наказує не класти трубку - інакше загинеш. Весь світ спостерігає і ніхто не може допомогти.
Співробітник аеропорту стає заручником ситуації, коли незнайомець вимагає дозволити пройти контроль чоловіку із небезпечним вантажем. Чи зможе він врятувати себе та інших?
На телефон незнайомця надходить дзвінок від жінки, яку викрали. Він не знає її й не знає, де вона - але повинен зробити усе можливе заради її порятунку.
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