5 фильмов, где каждый под подозрением: максимум напряжения и финал, который перевернет все

"Роковой месседж"

Молодая вдова и мама впервые за долгое время решает пойти на свидание. Вдруг ей начинают поступать тревожные анонимные сообщения. Романтический вечер превращается в опасную игру на выживание.



"Иллюзия полета"

На борту самолета молодая женщина теряет из виду свою маленькую дочь, но никто из экипажа не помнит ее присутствия. Так, мать самостоятельно начинает раскрывать тайну исчезновения ребенка.



"Телефонная будка"

Молодой человек решил ответить на звонок, который раздавался из телефонной будки и оказался втянутым в опасную игру. Голос приказывает не класть трубку - иначе погибнешь. Весь мир наблюдает и никто не может помочь.



"Ручная кладь"

Сотрудник аэропорта становится заложником ситуации, когда незнакомец требует разрешить пройти контроль мужчине с опасным грузом. Сможет ли он спасти себя и других?



"Сотовый"

На телефон незнакомца поступает звонок от женщины, которую похитили. Он не знает ее и не знает, где она - но должен сделать все возможное ради ее спасения.