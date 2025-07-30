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5 нових фільмів, які не залишать байдужим: про кохання, пристрасть і таємниці

Середа 30 липня 2025 23:20
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5 нових фільмів, які не залишать байдужим: про кохання, пристрасть і таємниці Ці фільми про кохання змусять серце битися швидше (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Шукаєте нові та цікаві мелодрами? Тоді ці фільми 2025 року про почуття, палке тяжіння й внутрішні конфлікти точно не залишать байдужим.

РБК-Україна ділиться добіркою новеньких мелодрам та комедій, які затягують до фіналу.

"Кохання - це лише мить"

Життя молодого хлопця кардинально змінюється після випадкової зустрічі з дівчиною. Між новими знайомими спалахують почуття, проте темне минуле юнака стає на заваді коханню. Чи зможе парочка подолати труднощі на своєму шляху?


"Правила флірту"

Французька романтична комедія про самотніх та втомлених від розчарувань людей. На побаченні вони відчувають симпатію одне до одного, але власні сумніви та травми минулого стають їм на заваді. Чи зможуть закохані подолати страхи?


"Померти від неї"

Італійський еротичний трилер та чорна комедія про 40-річного вчителя, який закохується у свою сусідку. Спочатку партнерка здається йому ідеальною, але згодом розкриваються неймовірні таємниці.


"Еммануель"

Французька еротична драма про жінку, яка вирушає до Гонконгу і там відкриває нові грані своєї сексуальності та самопізнання. У великому місті вона зустрічає загадкового чоловіка, який змушує думати про нього знову і знов.


"Матеріалісти"

Героїня фільму - молода та амбітна шлюбна менеджерка. Вона допомагає людям знаходити кохання, поки сама не опиняється перед складним вибором. Кого обере дівчина: нового ідеального бойфренда чи недосконале колишнє кохання?

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