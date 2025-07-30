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5 новых фильмов, которые не оставят равнодушным: о любви, страсти и тайнах

Среда 30 июля 2025 23:20
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5 новых фильмов, которые не оставят равнодушным: о любви, страсти и тайнах Эти фильмы о любви заставят сердце биться быстрее (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Ищете новые и интересные мелодрамы? Тогда эти фильмы 2025 года о чувствах, страстном притяжении и внутренних конфликтах точно не оставят равнодушным.

РБК-Украина делится подборкой новеньких мелодрам и комедий, которые затягивают до финала.

"Любовь - это всего лишь миг"

Жизнь молодого парня кардинально меняется после случайной встречи с девушкой. Между новыми знакомыми вспыхивают чувства, однако темное прошлое юноши становится помехой любви. Сможет ли парочка преодолеть трудности на своем пути?


"Правила флирта"

Французская романтическая комедия об одиноких и уставших от разочарований людей. На свидании они испытывают симпатию друг к другу, но собственные сомнения и травмы прошлого становятся им помехой. Смогут ли влюбленные преодолеть страхи?


"Умереть от нее"

Итальянский эротический триллер и черная комедия о 40-летнем учителе, который влюбляется в свою соседку. Сначала партнерша кажется ему идеальной, но впоследствии раскрываются невероятные тайны.


"Эммануэль"

Французская эротическая драма о женщине, которая отправляется в Гонконг и там открывает новые грани своей сексуальности и самопознания. В большом городе она встречает загадочного мужчину, который заставляет думать о нем снова и снова.


"Материалисты"

Героиня фильма - молодая и амбициозная брачный менеджер. Она помогает людям находить любовь, пока сама не оказывается перед сложным выбором. Кого выберет девушка: нового идеального бойфренда или несовершенную бывшую любовь?

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