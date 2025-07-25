6 свіжих фільмів, з якими ви забудете про час: тут лише нові бойовики та круті трилери

Якщо вам хочеться дивитися нові фільми, від яких калатає серце, а рука не тягнеться до телефона від нудьги - обирайте свіжі трилери та бойовики. Вам точно підійдуть цікаві стрічки з потужними акторськими складом, темпом без пауз і сюжетами, які не відпускають до самих титрів.

РБК-Україна зібрало для вас 6 цікавих фільмів, які можна подивитися вже зараз, і ви про це не пошкодуєте.

"Аматор"

На вас чекає історія, де є ЦРУ, втрати, і головний герой, який береться за справу, що значно перевищує його повноваження. У центрі сюжету чоловік, який втрачає свою кохану. Він шантажує керівництво, аби вирушити на місію, яка виходить за межі логіки. І тому бойовик отримав чимало цікавих сюжетних ліній.

"Профі"

Колишній морпіх намагається жити так, аби не озиратися в минуле. Але події ніби проти нього. Головному герою доведеться "взятися за старе", аби вирішити нові проблеми. І це буде епічно.

"Грішники"

В цій історії є все: брутальні й моторошні сцени, харизма, несподівані повороти, трохи хаосу й багато стилю. Головні герої йдуть проти правил, але навіть не підозрюють, що на них чекає. Іноді лячно, іноді - перехоплює подих, цей фільм точно запам'ятається.

"Фінікійська схема"

Шпигунська комедія покаже одразу декілька ліній, кожна з яких дуже цікаве. І те, як головний герой намагається довести, що його життя не було марним, вражає. Подій так багато, що встежити за ними нелегко, але в цьому вся "родзинка" - вам точно не вдасться відірватися.

"Операція "Чорний кейс"

Трилер зі шпигунським сюжетом розповість про тіньову місію, про яку ніхто не повинен дізнатися. Це кіно в дусі "Місії нездійсненної", але з темнішим настроєм. Жодних супергероїв, лише спецслужби, компромати й високі ставки. І все це без жодної секунди спокою.

"Сила тіней"

Бойовик з високим рівнем адреналіну, який чудово підійде як фільм на один вечір. Найманці з минулим, яке краще не згадувати, об’єднуються, аби знищити ворога, який знає про них усе. Тут усе про довіру і виживання, про зраду і лояльність. Тому він підійде тим, хто любить не лише стрілянину, а й драму між рядками.