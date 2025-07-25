ua en ru
Пт, 25 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

6 свіжих фільмів, з якими ви забудете про час: тут лише нові бойовики та круті трилери

П'ятниця 25 липня 2025 09:45
UA EN RU
6 свіжих фільмів, з якими ви забудете про час: тут лише нові бойовики та круті трилери Нові фільми 2025 року (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Якщо вам хочеться дивитися нові фільми, від яких калатає серце, а рука не тягнеться до телефона від нудьги - обирайте свіжі трилери та бойовики. Вам точно підійдуть цікаві стрічки з потужними акторськими складом, темпом без пауз і сюжетами, які не відпускають до самих титрів.

РБК-Україна зібрало для вас 6 цікавих фільмів, які можна подивитися вже зараз, і ви про це не пошкодуєте.

"Аматор"

На вас чекає історія, де є ЦРУ, втрати, і головний герой, який береться за справу, що значно перевищує його повноваження. У центрі сюжету чоловік, який втрачає свою кохану. Він шантажує керівництво, аби вирушити на місію, яка виходить за межі логіки. І тому бойовик отримав чимало цікавих сюжетних ліній.

"Профі"

Колишній морпіх намагається жити так, аби не озиратися в минуле. Але події ніби проти нього. Головному герою доведеться "взятися за старе", аби вирішити нові проблеми. І це буде епічно.

"Грішники"

В цій історії є все: брутальні й моторошні сцени, харизма, несподівані повороти, трохи хаосу й багато стилю. Головні герої йдуть проти правил, але навіть не підозрюють, що на них чекає. Іноді лячно, іноді - перехоплює подих, цей фільм точно запам'ятається.

"Фінікійська схема"

Шпигунська комедія покаже одразу декілька ліній, кожна з яких дуже цікаве. І те, як головний герой намагається довести, що його життя не було марним, вражає. Подій так багато, що встежити за ними нелегко, але в цьому вся "родзинка" - вам точно не вдасться відірватися.

"Операція "Чорний кейс"

Трилер зі шпигунським сюжетом розповість про тіньову місію, про яку ніхто не повинен дізнатися. Це кіно в дусі "Місії нездійсненної", але з темнішим настроєм. Жодних супергероїв, лише спецслужби, компромати й високі ставки. І все це без жодної секунди спокою.

"Сила тіней"

Бойовик з високим рівнем адреналіну, який чудово підійде як фільм на один вечір. Найманці з минулим, яке краще не згадувати, об’єднуються, аби знищити ворога, який знає про них усе. Тут усе про довіру і виживання, про зраду і лояльність. Тому він підійде тим, хто любить не лише стрілянину, а й драму між рядками.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
фильмы Актори Фільми
Новини
Законопроєкт Зеленського. У НАБУ відповіли на чутки про ризики через поліграф
Законопроєкт Зеленського. У НАБУ відповіли на чутки про ризики через поліграф
Аналітика
Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті
Юлія Акимова, Дмитро Левицький Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті