5 романтичних мелодрам, від яких завмирає серце: тут сміх, сльози та любов

Шукаєте захопливі фільми про любов? Ці сучасні мелодрами подарують теплі емоції, сміх, сльози та незабутні історії.
РБК-Україна ділиться добіркою нових романтичних фільмів, які торкаються душі.
Новинка, яка вже підкорила мільйони глядачів. Амбітна студентка приїздить до Великої Британії, аби втілити свою заповітну мрію. Все складається якнайкраще, поки вона не закохується у привабливого місцевого жителя.
Музична продюсерка розкриває талант молодого рибалки. На шляху до зіркового статусу він має впоратися з несподіваною популярністю та новим коханням.
Письменниця Мія та самотній батько Еміль закохуються та планують спільне майбутнє. Проте їхнє щастя постає перед випробування, коли вони починають планувати народження спільної дитини.
Життя успішного бізнесмена перетворюється на романтичну пригоду, коли він вирушає до Італії заради своєї доньки. У спробі здійснити мрію дитини чоловік пізнає магію міста та романтики.
Після пересадки серця чоловік почав відчувати у собі зміни. Він вирушає на пошуки донора і зустрічає вдову, яка поступово починає впізнавати в ньому втраченого коханого.
Вас також може зацікавити: