5 романтичних мелодрам, від яких завмирає серце: тут сміх, сльози та любов

"Мій рік в Оксфорді"

Новинка, яка вже підкорила мільйони глядачів. Амбітна студентка приїздить до Великої Британії, аби втілити свою заповітну мрію. Все складається якнайкраще, поки вона не закохується у привабливого місцевого жителя.



"Прекрасне життя"

Музична продюсерка розкриває талант молодого рибалки. На шляху до зіркового статусу він має впоратися з несподіваною популярністю та новим коханням.



"Історія кохання в Копенгагені"

Письменниця Мія та самотній батько Еміль закохуються та планують спільне майбутнє. Проте їхнє щастя постає перед випробування, коли вони починають планувати народження спільної дитини.



"Дольче Вілла"

Життя успішного бізнесмена перетворюється на романтичну пригоду, коли він вирушає до Італії заради своєї доньки. У спробі здійснити мрію дитини чоловік пізнає магію міста та романтики.



"Серце знає"

Після пересадки серця чоловік почав відчувати у собі зміни. Він вирушає на пошуки донора і зустрічає вдову, яка поступово починає впізнавати в ньому втраченого коханого.