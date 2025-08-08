RU

5 романтических мелодрам, от которых замирает сердце: здесь смех, слезы и любовь

Эти современные мелодрамы касаются души (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Ищете захватывающие фильмы о любви? Эти современные мелодрамы подарят теплые эмоции, смех, слезы и незабываемые истории.

РБК-Украина делится подборкой новых романтических фильмов, которые затрагивают душу.

"Мой год в Оксфорде"

Новинка, которая уже покорила миллионы зрителей. Амбициозная студентка приезжает в Великобританию, чтобы воплотить свою заветную мечту. Все складывается наилучшим образом, пока она не влюбляется в привлекательного местного жителя.


"Прекрасная жизнь"

Музыкальный продюсер раскрывает талант молодого рыбака. На пути к звездному статусу он должен справиться с неожиданной популярностью и новой любовью.


"История любви в Копенгагене"

Писательница Мия и одинокий отец Эмиль влюбляются и планируют совместное будущее. Однако их счастье предстает перед испытанием, когда они начинают планировать рождение общего ребенка.


"Дольче Вилла"

Жизнь успешного бизнесмена превращается в романтическое приключение, когда он отправляется в Италию ради своей дочери. В попытке осуществить мечту ребенка мужчина познает магию города и романтики.


"Сердце знает"

После пересадки сердца мужчина начал чувствовать в себе изменения. Он отправляется на поиски донора и встречает вдову, которая постепенно начинает узнавать в нем потерянного возлюбленного.

 

