5 зірок, яких зламала власна популярність

Дженна Ортега

Цьогоріч Дженна Ортега розповіла в інтерв’ю Harper’s Bazaar, що після раптової слави, яка накрила її у 2022-му після виходу серіалу "Венсдей", почувалася дуже нещасною. Саме в цьому проєкті вона зіграла головну роль.

Вона зізналася: бути в центрі уваги їй зовсім не звично, і весь той шквал уваги від ЗМІ, фанатів і фотографів викликав у неї справжній дискомфорт.

Навіть купила старомодний телефон-розкладушку, аби менше сидіти в соцмережах і триматися осторонь від шуму навколо.

Кадр з серіалу "Венсдей"

"Чесно кажучи, після серіалу і спроб розібратися у всьому я була нещасною людиною. Популярність і пильна увага - це страшно для того, хто в житті доволі замкнутий у собі", - чесно поділилася Дженна.

Раніше зірка говорила, що не очікувала такої шаленої популярності проєкту. Коли сцена з танцем її героїні стала вірусною в соцмережах, Дженна лише прикидалася, що радіє і натхненна.

Насправді ж цей ажіотаж її заплутав, і вона сподівалася, що люди втратять інтерес до цього моменту.

Меган Фокс

Голлівудська секс-ікона і багатодітна мама Меган Фокс теж не полюбляє опинятися на виду.

Справжнім проривом для неї став фільм 2009 року "Тіло Дженніфер", але слава швидко стала тягарем.

Вона не раз казала, що не любить, коли за нею постійно спостерігають, і мріє про невидимість.

Кадр з фільму "Тіло Дженніфер"

У 2019 році Меган зізналася: тоді вона просто боялася виходити у світ.

"Взагалі не хотіла з’являтися на публіці через страх, переконання і впевненість, що мене будуть висміювати, плюватися або хтось кричатиме на мене", - пояснювала вона.

У 2021-му актриса говорила, що часто відчуває себе, ніби її соромлять публічно майже за кожен крок.

Енн Гетевей

Слава прийшла до Енн у досить юному віці. Вже в 17 років вона знялася в популярному серіалі "Будь собою", а два роки по тому закріпила успіх роллю в "Як стати принцесою".

У 2014 році в інтерв’ю Elle вона чесно зізналася, що в той час не була готова до популярності, адже її "особистість ще не остаточно сформувалась".

Кадр з фільму "Як стати принцесою"

"Я не знала, як з цим впоратися, і дуже переживала. Люди казали: "Просто будь собою", а я відчувала себе ніби: "Я поки не знаю, хто я така!", - пригадує вона.

З часом Енн знайшла в собі силу і впевненість, зрозумівши, що не потрібно чекати чужого схвалення.

Роберт Паттінсон

Зірковий прорив у Роберта стався у 2008 році, коли вийшла перша частина "Сутінків". Але йому завжди було некомфортно бути таким впізнаваним.

У 2019 році в інтерв’ю Psychologies він розповів, що соромиться, коли колеги чують фанатські крики: "Роб, я хочу тебе!".

Кадр з фільму "Сутінки"

"Я взагалі не розумію, як цим користуватися", - чесно казав він у розмові з Financial Times.

Крім того, актор зазначав, що зазвичай вибирає другорядні ролі, щоб уникати надмірної уваги.

Бред Пітт

Голлівудська зірка і секс-символ Бред Пітт став відомим трохи пізніше - справжнім проривом стала яскрава, хоч і не головна роль у фільмі "Тельма і Луїза".

На той момент йому було 28, але навіть тоді він не був готовий до навали уваги преси та фанатів.

Кадр з фільму "Тельма і Луїза"

Він говорив, що через славу відчував безнадійність і самотність, а також його дратували папарацці, які постійно за ним стежили.

Пітт також не розумів, навіщо акторові розповідати про особисте в інтерв’ю, адже це не стосується роботи.