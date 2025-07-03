5 звезд, которых сломала собственная популярность

Дженна Ортега

В этом году Дженна Ортега рассказала в интервью Harper's Bazaar, что после внезапной славы, которая накрыла ее в 2022-м после выхода сериала "Уэнсдей", чувствовала себя очень несчастной. Именно в этом проекте она сыграла главную роль.

Она призналась: быть в центре внимания ей совсем не привычно, и весь тот шквал внимания от СМИ, фанатов и фотографов вызывал у нее настоящий дискомфорт.

Даже купила старомодный телефон-раскладушку, чтобы меньше сидеть в соцсетях и держаться в стороне от шума вокруг.

Кадр из сериала "Уэнсдей"

"Честно говоря, после сериала и попыток разобраться во всем я была несчастным человеком. Популярность и пристальное внимание - это страшно для того, кто в жизни довольно замкнут в себе", - честно поделилась Дженна.

Ранее звезда говорила, что не ожидала такой бешеной популярности проекта. Когда сцена с танцем ее героини стала вирусной в соцсетях, Дженна лишь притворялась, что радуется и вдохновлена.

На самом же деле этот ажиотаж ее запутал, и она надеялась, что люди потеряют интерес к этому моменту.

Меган Фокс

Голливудская секс-икона и многодетная мама Меган Фокс тоже не любит оказываться на виду.

Настоящим прорывом для нее стал фильм 2009 года "Тело Дженнифер", но слава быстро стала обузой.

Она не раз говорила, что не любит, когда за ней постоянно наблюдают, и мечтает о невидимости.

Кадр из фильма "Тело Дженнифер"

В 2019 году Меган призналась: тогда она просто боялась выходить в свет.

"Вообще не хотела появляться на публике из-за страха, убеждения и уверенности, что меня будут высмеивать, плеваться или кто-то будет кричать на меня", - объясняла она.

В 2021-м актриса говорила, что часто чувствует себя, будто ее стыдят публично почти за каждый шаг.

Энн Хэтэуэй

Слава пришла к Энн в довольно юном возрасте. Уже в 17 лет она снялась в популярном сериале "Будь собой", а два года спустя закрепила успех ролью в "Как стать принцессой".

В 2014 году в интервью Elle она честно призналась, что в то время не была готова к популярности, ведь ее "личность еще не окончательно сформировалась".

Кадр из фильма "Как стать принцессой"

"Я не знала, как с этим справиться, и очень переживала. Люди говорили: "Просто будь собой", а я чувствовала себя как будто: "Я пока не знаю, кто я такая!", - вспоминает она.

Со временем Энн нашла в себе силу и уверенность, поняв, что не нужно ждать чужого одобрения.

Роберт Паттинсон

Звездный прорыв у Роберта случился в 2008 году, когда вышла первая часть "Сумерек". Но ему всегда было некомфортно быть таким узнаваемым.

В 2019 году в интервью Psychologies он рассказал, что стесняется, когда коллеги слышат фанатские крики: "Роб, я хочу тебя!".

Кадр из фильма "Сумерки"

"Я вообще не понимаю, как этим пользоваться", - честно говорил он в разговоре с Financial Times.

Кроме того, актер отмечал, что обычно выбирает второстепенные роли, чтобы избегать чрезмерного внимания.

Брэд Питт

Голливудская звезда и секс-символ Брэд Питт стал известен чуть позже - настоящим прорывом стала яркая, хоть и не главная роль в фильме "Тельма и Луиза".

На тот момент ему было 28, но даже тогда он не был готов к нашествию внимания прессы и фанатов.

Кадр из фильма "Тельма и Луиза"

Он говорил, что из-за славы чувствовал безнадежность и одиночество, а также его раздражали папарацци, которые постоянно за ним следили.

Питт также не понимал, зачем актеру рассказывать о личном в интервью, ведь это не касается работы.