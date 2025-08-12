ua en ru
6 фільмів, від яких холоне кров: про акул, монстрів та небезпечні глибини

Вівторок 12 серпня 2025 20:16
Фільми про акул та морські пригоди, які тримають у напрузі
Автор: Сюзанна Аль Маріді

У світі морських трилерів океан може стати не лише місцем відпочину, а й смертельною пасткою. Ці фільми про боротьбу, виживання і протистояння морським монстрам не відпускають на хвилину, тримаючи глядача у напрузі.

РБК-Україна ділиться добіркою картин на вечір, від яких холоне кров. Для тих, хто хоче полоскати собі нерви!

"Небезпечна тварина"

Молода серфінгістка опиняється на човні вбивці, який прагне згодувати своїх жертв акулам. Чи зможе вона вирватися з ув'язнення та перехитрити небезпечного хижака?


"Під водою"

Екіпаж дослідників опускається на глибини океану з важливою місією. Проте вже скоро вони опиняються у пастці, коли їхню лабораторію руйнує землетрус.


"У пащі океану"

Туристична подорож перетворюється на кошмар, коли п'ятеро пасажирів гідролітака опиняються у безвиході на воді, де чатує небезпечний хижак. Чи зможуть вони дістатися до суші та вижити?


"Мілина"

Серфінгістка опиняється в скрутному становищі неподалік від берега, коли на неї нападає акула. І хоча до берега недалеко, дістатися туди виявляється справжнім випробуванням сили волі.


"Морські паразити"

Морська біологиня навіть не очікувала, у що перетвориться її екскурсія морськими водами. Натрапивши на невидимий об'єкт, який заразив запаси води, вона разом з командою рибалок опинилася на межі життя та смерті.


"Кохана"

Опинившись на невідомому острові після катастрофи на воді, героїня опиняється сам на сам з небезпечним монстром. Чи зможе вона здолати чудовисько та врятувати своє життя?

