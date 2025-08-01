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5 фільмів про демонів, зло і пітьму: після них не захочеться вимикати світло

П'ятниця 01 серпня 2025 19:46
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5 фільмів про демонів, зло і пітьму: після них не захочеться вимикати світло Фільми жахів про демонів (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Моторошні фільми про пітьму та паранормальні явища змушують нервово стискати ковдру та забути про сон. Сюжет, музика, гра акторів та обличчя зла - в таких трилерах все має значення.

РБК-Україна зібрало для вас 5 фільмів жахів, після яких точно не хочеться вимикати світло.

"Люди під сходами"

Фільм, де справжній жах буквально під ногами. Хлопчик випадково потрапляє в дім, де під підлогою мешкають зловісні істоти. Сюжет лякає не лише монстрами, а й викривленим уявленням про "нормальних" людей. Темний, клаустрофобний і дійсно лячний.

"Доктор Сон"

Продовження культового "Сяйва", яке може неабияк налякати. Дорослий Денні бореться з алкоголізмом, власним минулим і істотами, які полюють на дітей. Атмосфера стає напруженою з кожною сценою, а фінал покаже справжнє протистояння добра й абсолютного зла.

"Той, що виганяє диявола"

Зло тут не ховається десь за кадром, воно в дитині. Це один з найвідоміших фільмів про екзорцизм, який досі лякає настільки, що його не всі наважуються додивитись. Грубий, холодний і надзвичайно реалістичний портрет боротьби з темрявою.

"Полтергейст"

Старий та культовий фільм полоскоче нерви так, як не зможуть нові. Дитина зникає, речі рухаються самі, а будинок, збудований на кістках, починає мститися. Це саме та стрічка, після перегляду якої не хочеться вимикати нічник.

"Глибинне зло"

Це ірландський хоррор про жінку, яка починає підозрювати, що її син - це щось інше. На вас чекають тривожна атмосфера, холодні пейзажі і страх, який розгортається дуже повільно, але впевнено. Фінал вразить та точно змусить здригнутися.

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