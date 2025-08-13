ua en ru
Ср, 13 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

6 комедійних серіалів, які піднімуть настрій: з чорним гумором та гострим сюжетом

Середа 13 серпня 2025 20:44
UA EN RU
6 комедійних серіалів, які піднімуть настрій: з чорним гумором та гострим сюжетом Ці комедійні серіали розсмішать до сліз (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Любите небанальний гумор та оригінальні історії? Тоді ці серіали стануть справжньою знахідкою. Тут є як класика, так і сучасні хіти, які поєднують сарказм, іронію та "небезпечні" теми.

РБК-Україна ділиться добіркою серіалів, які розсмішать та вразять сюжетом.

"Постоялець з космосу"

Іншопланетянин Гаррі прибув на Землю з чітким завданням - знищити людство. Проте, живучи під обличчям місцевого лікаря, він несподівано починає звикати до людей, заводить друзів та щобільше сумнівається у доцільності своєї місії.


"У Філадельфії завжди сонячно"

Четвірка друзів володіє ірландським баром у непрестижному районі міста. Егоїстичні, цинічні й безтактні - вони готові на все, аби заробити. Нескінченні чвари та змагання між ними перетворюються на низку абсурдних і кумедних ситуацій.


"Останній справжній чоловік"

Головний герой ситкому впевнений, що чоловіки втратили своє головне місце в суспільстві. Він вирішує повернути їм колишню, доводячи власну мужність у повсякденних справах та роботі. Але дуже швидко опиняється в незручному становищі.


"Спільнота"

Самовпевнений юрист після втрати ліцензії змушений вступити до муніципального коледжу, щоб здобути справжню освіту. Там він зустрічає чарівну однокурсницю і, прикинувшись викладачем іспанської, сам того не усвідомлюючи створює цілу спільноту.


"Клініка святого Деніса"

Комедійний серіал про медперсонал лікарні штату Орегон. Разом вони намагаються зберегти терпіння та професіоналізм у переповненому пацієнтами відділені.


"Засновано на реальних подіях"

Комедійний трилер про ріелторку та колишню зірку тенісу, які намагаються покращити своє життя за допомогою кримінального подкасту. Скориставшись унікальною нагодою, вони починають розкривати реальний злочин.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу фильмы Фільми
Новини
Трамп хоче провести негайну зустріч за участю Зеленського і Путіна та назвав умову
Трамп хоче провести негайну зустріч за участю Зеленського і Путіна та назвав умову
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія