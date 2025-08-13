6 комедійних серіалів, які піднімуть настрій: з чорним гумором та гострим сюжетом

Любите небанальний гумор та оригінальні історії? Тоді ці серіали стануть справжньою знахідкою. Тут є як класика, так і сучасні хіти, які поєднують сарказм, іронію та "небезпечні" теми.

"Постоялець з космосу"

Іншопланетянин Гаррі прибув на Землю з чітким завданням - знищити людство. Проте, живучи під обличчям місцевого лікаря, він несподівано починає звикати до людей, заводить друзів та щобільше сумнівається у доцільності своєї місії.



"У Філадельфії завжди сонячно"

Четвірка друзів володіє ірландським баром у непрестижному районі міста. Егоїстичні, цинічні й безтактні - вони готові на все, аби заробити. Нескінченні чвари та змагання між ними перетворюються на низку абсурдних і кумедних ситуацій.



"Останній справжній чоловік"

Головний герой ситкому впевнений, що чоловіки втратили своє головне місце в суспільстві. Він вирішує повернути їм колишню, доводячи власну мужність у повсякденних справах та роботі. Але дуже швидко опиняється в незручному становищі.



"Спільнота"

Самовпевнений юрист після втрати ліцензії змушений вступити до муніципального коледжу, щоб здобути справжню освіту. Там він зустрічає чарівну однокурсницю і, прикинувшись викладачем іспанської, сам того не усвідомлюючи створює цілу спільноту.



"Клініка святого Деніса"

Комедійний серіал про медперсонал лікарні штату Орегон. Разом вони намагаються зберегти терпіння та професіоналізм у переповненому пацієнтами відділені.



"Засновано на реальних подіях"

Комедійний трилер про ріелторку та колишню зірку тенісу, які намагаються покращити своє життя за допомогою кримінального подкасту. Скориставшись унікальною нагодою, вони починають розкривати реальний злочин.