7 серіалів для фанів "Венздей": з готикою, магією та гумором

"Ненсі Дрю"

Сучасна історія про дівчину-детектива, яка розплутує не лише злочини, а й надприродні загадки. Ненсі зіштовхується з привидами, таємницями родинного минулого і протистоїть прокляттю, яке нависло над нею та її друзями.



"Академія Амбрелла"

Драматично-іронічна історія про родину супергероїв, які колись були усиновлені ексцентричним мільярдером. Після смерті прийомного батька вони возз'єднуються, щоб запобігти наближенню апокаліпсиса.



"Пісочний чоловік"

Естетичне і глибоке шоу про володаря снів, який балансує між світлом і темрявою. Коли один із семи "Безмежних" виривається зі 105-річного полону він повертається до царства Сну і намагається навести там порядок.



"Моторошні пригоди Сабріни"

Юна Сабріна намагається пристосуватися до нового життя, коли дізнається про свої надприродні сили. Балансуючи між світами смертних та відьом, вона бореться із силами зла, які загрожують їй та усьому людству.



"Родина Адамсів"

Готично-комедійний серіал 1960-х років про славнозвісну сімейку, яка живе за власними, моторошними правилами. Вони обожнюють усе, що лякає звичайних людей.



"Спадок"

Спін-офф від творців "Щоденників вампіра" про школу Сальваторе, де навчаються підлітки з надприродними здібностями. У центрі сюжету - вампіри, відьми, вовкулаки та гібриди, які борються з темними силами зла.



"Таємне коло"

Після смерті батьків Кессі переїжджає до маленького містечка і дізнається, що всі її нові друзі є нащадками могутніх відьом, а вона - частиною Таємного кола.