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Ці 5 серіалів - справжнє відкриття: драмеді з характером, від якого важко відірватись

Понеділок 04 серпня 2025 20:56
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Ці 5 серіалів - справжнє відкриття: драмеді з характером, від якого важко відірватись Смішні серіали з цікавим сюжетом (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

В епоху, коли на кожній платформі щодня з’являються десятки нових серіалів, дуже легко загубити справжні перлини. Саме тому варто придивитися до драмеді-історій, які точно заслуговують на місце у вашому плейлисті.

РБК-Україна зібрало для вас 5 цікавих серіалів, які варто подивитися всім, хто любить крутий гумор та небанальні сюжети.

"Один, Міссісіпі"

Пронизлива й дуже особиста історія стендап-комікеси, яка повертається в рідне містечко після смерті матері. Тут є і спогади, і сумні сімейні моменти, і невимовна самотність. Водночас серіал наповнений добрим абсурдом і тихим гумором, який дає надію.

"Біла ворона"

Живий, голосний і смішний серіал про життя чорношкірої жінки у Лос-Анджелесі. Тут і про стосунки, і про кар’єру, і про пошук себе у світі, який постійно змінюється. Але це драмеді вирізняється з-поміж інших відвертістю та емоційною глибиною. Головна героїня змусить вас і сміятися, і дивуватися.

"Хтось десь"

Неспішне та дуже чутливе драмеді про жінку, яка намагається знайти своє місце у рідному містечку після втрати сестри. Серіал не кричить, не тисне на емоції, але влучає просто в серце. Головна героїня справжня, кумедна, трохи загублена, спостерігати за її життям дуже цікаво.

"Хитрощі"

Сатирична й неймовірна цікава історія про жінку-комікесу "старої школи", яка вимушено співпрацює з молодою "міленіалкою". Їхній тандем це суцільна гримуча суміш, але саме завдяки цьому виникають і гумор, і зворушливі моменти. Серіал швидко "затягує" та розкриває важливі теми, але з жартами та кумедними ситуаціями.

"Інші двоє"

Це сатирична "бомба" про брата й сестру, які намагаються знайти себе, поки їхній молодший брат раптово стає зіркою. Серіал висміює шоу-бізнес, інфлюенсерство, одержимість славою, і робить це неймовірно смішно. Але під жартами тут ховаються самотність, амбіції, родинні стосунки й вічне питання про те, як жити, коли тебе ніби не помічають.

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