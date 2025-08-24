ua en ru
8 фільмів до Дня Незалежності України: про незламність духу та боротьбу

Неділя 24 серпня 2025 08:15
8 фільмів до Дня Незалежності України: про незламність духу та боротьбу
Автор: Сюзанна Аль Маріді

День Незалежності України - чудова нагода переглянути стрічки, що розповідають про героїчні сторінки нашої історії та сучасну боротьбу за свободу. Ці фільми нагадують про силу духу українців у різні періоди життя.

Від героїчних драм до документальних свідчень - РБК-Україна ділиться добіркою картин, які нагадують, заради чого варто цінувати та берегти незалежність.

"Черкаси"

Воєнна драма про оборону однойменного українського морського корабля, який дав відсіч російським військам в бухті Донузлав під час окупації Криму в березні 2014 року. Заснована на реальних подіях стрічка розкриває подвиг екіпажу, який протягом трьох тижнів чинив опір окупанту, поки інші здавалися.


"Довбуш"

Пригодницько-історичний екшн про легендарного опришка Олексу Довбуша та його брата Івана, які ведуть боротьбу з польською шляхтою. Поки один прагне справедливості та боротьби за народ, інший має власні інтереси.


"Будинок "Слово". Нескінчений роман"

Фільм розповідає про життя українських митців доби "розстріляного відродження". За наказом Сталіна у Харкові для них створили спеціальний будинок "Слово". Проте вже скоро життя там перетворюється на комуністичне пекло.


"20 днів у Маріуполі"

Оскароносний документальний фільм про перші тижні повномасштабного вторгнення розповідає про злочини росіян у Маріуполі та як місто до останнього чинило опір. Унікальні кадри зафіксували та вивезли журналісти Мстислав Чернов, Євген Малолєтка та Василіса Степаненко.

"Одного літа в Україні"

Документальний військовий фільм про війну в Україні очима іноземних добровольців. Бійці Міжнародного Легіону ГУР МОУ разом проходять службу, тренування, стають справжніми побратимами та виконують бойові завдання в найгарячіших точках.


"Заборонений"

Біографічна картина про поета-шістдесятника Василя Стуса. Його протистояння радянській системі та утискам стали символом незламності українського духу.


"Зима у вогні"

Документальний фільм про один з найважливіших етапів історії сучасної України - боротьбу - Революцію гідності у 2013–2014 роках. Стрічка демонструє боротьбу українців за свободу. Люди різного віку та професій вистояли попри насильство, холод і небезпеку.


"Захар Беркут"

Екранізація повісті Івана Франка про боротьбу карпатських горців із монгольськими загарбниками. Фільм вражає видовищними локаціями та сценами, а також вкотре нагадує про незламний дух українського народу.

День незалежності України Фільми
