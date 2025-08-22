ua en ru
Що дивитися з нового французького кіно: 5 найяскравіших фільмів останніх років

П'ятниця 22 серпня 2025 16:50
UA EN RU
Що дивитися з нового французького кіно: 5 найяскравіших фільмів останніх років Кадр з фільму "Книга рішень"
Автор: Іванна Пашкевич

Французьке кіно завжди вирізнялося власним почерком - воно поєднує легкість іронії з глибиною сенсів. Тут драма може несподівано перетворитися на комедію, адже французи добре вміють сміятися з повсякденності, оголюючи абсурд у звичайних ситуаціях і водночас ставити гострі питання про нерівність, політику та людські слабкості.

РБК-Україна зібрало кращі фільми останніх п'яти років, які точно не залишать байдужим навіть найприскіпливішого кіноглядача.

"Пан або пропав" (2025)

Сатирична комедія Антоні Кордьє, яку вже встигли охрестити «Паразитами» у жанрі фарсу.

Молодий хлопець потрапляє на розкішну віллу й стає свідком конфлікту між багатими господарями та їхньою прислугою.

Сума у 150 тисяч євро перетворює побутові суперечки на запеклу війну без правил.

Іронія, жадібність і бажання "отримати своє" тут цінуються значно вище за стосунки. Фільм можна буде подивитись в усіх кінотеатрах України вже восени.

"Другий акт" (2024)

Квентін Дюп’є вкотре дивує глядачів. Це метакомедія про те, як актори намагаються зіграти у звичайному фільмі, але весь сценарій контролює штучний інтелект.

Машина диктує діалоги, підказує реакції, а герої поступово втрачають свободу.

Гостра іронія про роботу кіноіндустрії, технологій та людської безпорадності перед системою.

"Книга рішень" (2023)

Мішель Гондрі звертається до власного досвіду та знімає трагікомедію про режисера, який намагається завершити свій фільм у провінції.

Герой пише "книгу рішень", щоб упорядкувати життя, але хаос лише зростає. Це іронічний погляд на творчість, сумніви й бажання контролювати світ.

"Куріння викликає кашель" (2022)

Ще одна абсурдна історія від Квентіна Дюп’є. Команда супергероїв після перемоги над черговим чудовиськом їде на спільний "тімбілдинг".

Замість героїки - буденність, дивні вправи та відверті розмови. Це сатира і на масову культуру і на корпоративні ритуали.

"Жувальця" (2021)

Двоє друзів знаходять у багажнику автомобіля гігантську муху. Замість того щоб злякатися, вони вирішують її дресирувати й заробити грошей.

Сюжет настільки не вписується в рамки звичного, що викликає подив, а потім і сміх.

Це історія про дружбу, наївність і прагнення швидкого успіху, подана у стилі легкого французького гумору.

Франція Фільми
Новини
