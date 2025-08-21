ua en ru
8 популярных сериалов, о которых все говорят, и не просто так: вы должны их увидеть

Четверг 21 августа 2025 19:46
8 популярных сериалов, о которых все говорят, и не просто так: вы должны их увидеть
Автор: Полина Иваненко

Существуют сериалы, которые не просто так попали в "топы" и покорили зрителей. Интересные, неожиданные, смелые, драматичные - эти истории мгновенно затягивают, именно поэтому о них много говорят.

РБК-Украина собрало для вас 8 сериалов, которые стали популярными, и стоят вашего внимания.

"Удивительная Миссис Мейзел"

Острая, смешная и очень стильная история женщины, которая решает покорить стендап-сцену. Костюмы - отдельное произведение искусства, а героиня - харизма в чистом виде. И это один из лучших сериалов Amazon за последние годы.

"Эмили в Париже"

Мода, любовь, карьера и яркие виды Парижа. Этот сериал либо раздражает, либо восхищает, но равнодушным не оставляет никого. Легкий, визуально роскошный и идеальный для просмотра после тяжелого дня.

"И просто так"

Продолжение культового "Секса и города" провоцировало нешуточные споры, но точно стало популярным. И если вы не понимаете, почему история о Кэрри Брэдшоу, которой исполнилось 50 лет, снова в топе - просто начинайте смотреть.

"Каос"

А это - интересная интерпретация древнегреческой мифологии от Netflix, с черной комедией, драмой и сюрреалистическими элементами. Боги, которые проходят кризис среднего возраста? Да, это что-то новое, и очень меткое.

"Эйфория"

Кажется, что это сериал о подростках, но на самом деле его оценят и взрослые. Здесь идет речь не о возрасте, а о боли, зависимости, поисках себя и неописуемых травмах. Визуально завораживает, но эмоционально разбивает. И это один из самых известных сериалов последних лет.

"Почему женщины убивают"

Сатирический, яркий, ироничный и очень острый. Это сериал о трех женщинах, которые живут в разные эпохи, но имеют нечто общее: предательство, разочарование и решение, которое меняет все. Он стал настоящей сенсацией, и не просто так.

"Рассказ служанки"

Антиутопия, которая кажется жуткой и реалистичной. Это сериал о тоталитарном государстве, где женщины стали собственностью режима. Не просто драма, а сильное социальное высказывание, которое особенно остро воспринимается именно сейчас.

"Образцовая американская семья"

Этот сериал стал хитом 2025 года. Психологическая драма, основанная на реальных событиях, не оставит вас равнодушными. Отношения матери и приемной дочери и попытки угадать, кто же настоящий монстр, заставят затаить дыхание. Это не просто впечатляющая актерская игра, это история, которая не отпускает до самого финала.

