Захопливі та моторошні: 5 кримінальних трилерів Netflix, які змусять затамувати подих
Кримінальні драми та трилери завжди тримають у напрузі та дарують яскраві емоції. Тут герої зіштовхуються з небезпекою, випробуваннями та складним моральним вибором.
РБК-Україна ділиться добіркою кінострічок, які точно змусять затамувати подих під час перегляду.
"Бастіон 36"
Після вигнання з елітного підрозділу поліції головний герой занурюється у власне розслідування серії убивств своїх колег. Пошуки правди приводять його до приголомшливого відкриття.
"Винний"
Оператор служби порятунку намагається врятувати жінку в небезпеці. Проте вже скоро телефонна розмова перетворюється на розкриття таємниць, які змушують героя протистояти власним демонам.
"Хороший медбрат"
Медсестра реанімації знаходить підтримку в особі нового колеги. Проте вже скоро підозріле вбивство змушує її поглянути інакше на цю людину.
"Непрощенна"
Жінка, яка повернулася з в'язниці після звинувачення у вбивстві, намагається знайти втрачену сестру. Проте минуле знову дає про себе знати й ставить під загрозу їхні життя.
"Ніч завжди настає"
Коли фінансова криза ставить під загрозу життя її родини, молода жінка кидається в небезпечний пошук 25 тисяч доларів. У неї лише одна ніч, щоб знайти гроші на будинок.
