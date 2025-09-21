Аліна Паш, яка мовчала про війну, повернулася в Україну (відео)

Співачка Аліна Паш, яка з початку великої війни жила у США й не коментувала війну в Україні, несподівано повернулася до Києва.

Детальніше дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна .

Аліна Паш повернулася в Україну

Виконавиця донедавна мешкала у США, де просувала англомовні пісні та видалила більшість архівних дописів у соцмережах, зокрема й ті, що стосувалися України.

У Києві вона вже кілька тижнів відвідує публічні заходи, серед яких - музична подія Валентини Левченко, а також зустрічі з колегами, зокрема alyona alyona.

Аліна Паш з Alyona Alyona (скріншот)

Напередодні ім’я Alina Pash знову привернуло увагу після несподіваного виходу на сцену Палацу спорту.

Там відбувся великий концерт Дмитра Монатіка. Сам артист раніше пояснював, що співпрацював із Паш над композицією "Скромність" ще до її переїзду в США.

За словами Монатіка, його колега шкодує про минулі вчинки, зокрема виступи на одній сцені з росіянами.

"Вона дуже сильно розкаюється і хоче, щоб її зрозуміли, але, напевно, ще потрібен час", - говорив він.

Скандали довкола Аліни Паш

Ім’я співачки неодноразово опинялося в центрі публічних скандалів.

У 2019 році вона мала виступати на параді до Дня Незалежності України, однак суспільний резонанс викликали її фото у куртці, кольори якої нагадували російський прапор.

Додаткової критики артистка зазнала через різку реакцію на коментарі користувачів у соцмережах.

Аліна Паш (фото: instagram.com/alinapash)

Ще раніше, у 2017 році, Паш опублікувала світлину з Червоної площі у Москві, де позувала у футболці з написом "Kyiv".

За словами зірки, цей жест був своєрідним протестом, проте навіть її мати радили їй видалити зображення, адже в Україні воно викликало неоднозначну реакцію.

На початку своєї кар’єри артистка також гастролювала у Росії. У 2013-2014 роках вона виступала у складі гурту Delicious Ladies, попри Революцію гідності.

А у 2018 році планувала сольний тур РФ, однак після хвилі обурення концерти були скасовані.

Найбільший резонанс викликав Нацвідбір на "Євробачення-2022". Паш здобула перемогу, але згодом була дискваліфікована через звинувачення у незаконному перетині кордону з окупованим Кримом у 2015 році та можливому використанні підроблених документів.

Волонтер Сергій Стерненко оприлюднив інформацію, що артистка могла летіти рейсом Київ-Москва, а вже звідти потрапила на півострів.

У 2022 році виконавиця взяла участь у фестивалі Sziget у Будапешті, попри те, що серед учасників були й російські артисти.

Свою участь Паш пояснювала прагненням "донести український голос" і змусити представників РФ відчувати сором за політику Кремля.

Аліна Паш (фото: instagram.com/alinapash)