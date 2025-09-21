Алина Паш, которая молчала о войне, вернулась в Украину (видео)

Певица Алина Паш, которая с начала большой войны жила в США и не комментировала войну в Украине, неожиданно вернулась в Киев.

Алина Паш вернулась в Украину

Исполнительница до недавнего времени жила в США, где продвигала англоязычные песни и удалила большинство архивных постов в соцсетях, в том числе и те, что касались Украины.

В Киеве она уже несколько недель посещает публичные мероприятия, среди которых - музыкальное событие Валентины Левченко, а также встречи с коллегами, в частности alyona alyona.

Алина Паш с Alyona Alyona (скриншот)

Накануне имя Alina Pash снова привлекло внимание после неожиданного выхода на сцену Дворца спорта.

Там состоялся большой концерт Дмитрия Монатика. Сам артист ранее объяснял, что сотрудничал с Паш над композицией "Скромность" еще до ее переезда в США.

По словам Монатика, его коллега сожалеет о прошлых поступках, в частности выступлениях на одной сцене с россиянами.

"Она очень сильно раскаивается и хочет, чтобы ее поняли, но, наверное, еще нужно время", - говорил он.

Скандалы вокруг Алины Паш

Имя певицы неоднократно оказывалось в центре публичных скандалов.

В 2019 году она должна была выступать на параде ко Дню Независимости Украины, однако общественный резонанс вызвали ее фото в куртке, цвета которой напоминали российский флаг.

Дополнительной критике артистка подверглась из-за резкой реакции на комментарии пользователей в соцсетях.

Алина Паш (фото: instagram.com/alinapash)

Еще раньше, в 2017 году, Паш опубликовала фотографию с Красной площади в Москве, где позировала в футболке с надписью "Kyiv".

По словам звезды, этот жест был своеобразным протестом, однако даже ее мать советовали ей удалить изображение, ведь в Украине оно вызвало неоднозначную реакцию.

В начале своей карьеры артистка также гастролировала в России. В 2013-2014 годах она выступала в составе группы Delicious Ladies, несмотря на Революцию достоинства.

А в 2018 году планировала сольный тур РФ, однако после волны возмущения концерты были отменены.

Наибольший резонанс вызвал Нацотбор на "Евровидение-2022". Паш одержала победу, но впоследствии была дисквалифицирована из-за обвинений в незаконном пересечении границы с оккупированным Крымом в 2015 году и возможном использовании поддельных документов.

Волонтер Сергей Стерненко обнародовал информацию, что артистка могла лететь рейсом Киев-Москва, а уже оттуда попала на полуостров.

В 2022 году исполнительница приняла участие в фестивале Sziget в Будапеште, несмотря на то, что среди участников были и российские артисты.

Свое участие Паш объясняла стремлением "донести украинский голос" и заставить представителей РФ чувствовать стыд за политику Кремля.

Алина Паш (фото: instagram.com/alinapash)