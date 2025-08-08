Альтанка, спортмайданчик та озеро: Падалко зробила тур своєю дачею за 90 тисяч доларів
Українська телеведуча Марічка Падалко провела екскурсію своєю заміською нерухомістю - окрім столичної квартири, вона з чоловіком володіє дачею, яку побудували самостійно.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на новий випуск YouTube-проєкту від Люкс ФМ "По хатах".
У 2006 році подружжя придбало землю за містом і звело двоповерховий дерев’яний будинок з нуля, витративши на це близько 90 тисяч доларів.
Інтер’єр оселі, що знаходиться за межами Києва, виконаний у світлих тонах, а на прилеглій ділянці облаштовані альтанка, спортивна зона та город.
Марічка Падалко показала свій заміський будинок (скріншот)
У просторій кухні з пануванням світлих відтінків панує атмосфера домашнього затишку.
Хоча сама Марічка не є палкою прихильницею кулінарії, іноді вона готує, коли має відповідний настрій, і тішить родину смаколиками.
В одній з кімнат розміщений сервант із колекцією сервізів - частина з них була подарована близькими.
"У мене багато кавових чашок. Тут немає кавоварки, але, коли ми з чоловіком перепливали Босфор, придбали турку. Тепер у чоловіка є такий ритуал - на вихідні зварити мені каву", - поділилася телеведуча.
Марічка Падалко показала свій заміський будинок (скріншот)
За словами Падалко, коли родина планує спільне святкування, вони зазвичай збираються саме на дачі - тут більше простору і є великий обідній стіл, чого бракує у київській квартирі.
Вітальня витримана в тому ж світлому стилі, що й уся дача. Тут більше меблів і предметів декору, які створюють домашню атмосферу.
В центрі - великий фіолетовий диван, а навпроти - телевізор. Особливої уваги заслуговує камін.
"Камін має більш декоративну функцію, аніж обігрівальну", - розповіла журналістка.
На полицях вітальні зібрано багато книжок, а квіткові фіранки додають інтер’єру ніжності та оригінальності.
Марічка Падалко показала свій заміський будинок (скріншот)
Ще однією родзинкою будинку є велика кількість сімейних світлин - дитячі фото Марічки, знімки її батьків, бабусі з дідусем та спільні фото з дітьми.
Марічка Падалко показала свій заміський будинок (скріншот)
Другий поверх - це приватна зона, і показати вдалось лише кімнату старшого сина, який рідко буває на дачі.
За словами телеведучої, її діти дбайливо ставляться до свого особистого простору й не хочуть, аби хтось туди втручався.
Тому кімната хлопця виглядає стримано: там є ліжко, письмовий стіл, шафа, грамоти на стінах і кілька іграшок.
Марічка Падалко показала свій заміський будинок (скріншот)
А неподалік будинку знаходиться озеро, яке родина часто обирає для спільного дозвілля.
Марічка Падалко показала свій заміський будинок (скріншот)
