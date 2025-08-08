ua en ru
Альтанка, спортмайданчик та озеро: Падалко зробила тур своєю дачею за 90 тисяч доларів

П'ятниця 08 серпня 2025 19:03
Марічка Падалко (скріншот)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська телеведуча Марічка Падалко провела екскурсію своєю заміською нерухомістю - окрім столичної квартири, вона з чоловіком володіє дачею, яку побудували самостійно.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на новий випуск YouTube-проєкту від Люкс ФМ "По хатах".

У 2006 році подружжя придбало землю за містом і звело двоповерховий дерев’яний будинок з нуля, витративши на це близько 90 тисяч доларів.

Інтер’єр оселі, що знаходиться за межами Києва, виконаний у світлих тонах, а на прилеглій ділянці облаштовані альтанка, спортивна зона та город.

Марічка Падалко показала свій заміський будинок (скріншот)

У просторій кухні з пануванням світлих відтінків панує атмосфера домашнього затишку.

Хоча сама Марічка не є палкою прихильницею кулінарії, іноді вона готує, коли має відповідний настрій, і тішить родину смаколиками.

В одній з кімнат розміщений сервант із колекцією сервізів - частина з них була подарована близькими.

"У мене багато кавових чашок. Тут немає кавоварки, але, коли ми з чоловіком перепливали Босфор, придбали турку. Тепер у чоловіка є такий ритуал - на вихідні зварити мені каву", - поділилася телеведуча.

Марічка Падалко показала свій заміський будинок (скріншот)

За словами Падалко, коли родина планує спільне святкування, вони зазвичай збираються саме на дачі - тут більше простору і є великий обідній стіл, чого бракує у київській квартирі.

Вітальня витримана в тому ж світлому стилі, що й уся дача. Тут більше меблів і предметів декору, які створюють домашню атмосферу.

В центрі - великий фіолетовий диван, а навпроти - телевізор. Особливої уваги заслуговує камін.

"Камін має більш декоративну функцію, аніж обігрівальну", - розповіла журналістка.

На полицях вітальні зібрано багато книжок, а квіткові фіранки додають інтер’єру ніжності та оригінальності.

Марічка Падалко показала свій заміський будинок (скріншот)

Ще однією родзинкою будинку є велика кількість сімейних світлин - дитячі фото Марічки, знімки її батьків, бабусі з дідусем та спільні фото з дітьми.

Альтанка, спортмайданчик та озеро: Падалко зробила тур своєю дачею за 90 тисяч доларівМарічка Падалко показала свій заміський будинок (скріншот)

Другий поверх - це приватна зона, і показати вдалось лише кімнату старшого сина, який рідко буває на дачі.

За словами телеведучої, її діти дбайливо ставляться до свого особистого простору й не хочуть, аби хтось туди втручався.

Тому кімната хлопця виглядає стримано: там є ліжко, письмовий стіл, шафа, грамоти на стінах і кілька іграшок.

Марічка Падалко показала свій заміський будинок (скріншот)

А неподалік будинку знаходиться озеро, яке родина часто обирає для спільного дозвілля.

Альтанка, спортмайданчик та озеро: Падалко зробила тур своєю дачею за 90 тисяч доларівМарічка Падалко показала свій заміський будинок (скріншот)

