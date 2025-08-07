Софія Ротару показала рідкісні фото з Києва: як вона виглядає в 78 років
Легендарна українська співачка Софія Ротару вперше за три роки опублікувала нові фото з Києва.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на сторінку в Instagram виконавиці.
Як виглядає Софія Ротару
Сьогодні співачка святкує свій день народження - їй виповнюється 78 років. У зв'язку з цим вона вирішила поділитися зі своїми шанувальниками новими фото.
Примітно, що до цього вона зробила публікацію також у день свого народження три роки тому - 7 серпня 2022 року.
"Тече вода і минають літа", - написала вона. Як відомо, це рядок з її пісні "Тече вода".
На нових фото вона позує в центрі Києва: на Андріївському узвозі та Пішохідно-велосипедному мосту через Володимирський узвіз, який у народі називають "скляним мостом" або "мостом Кличка".
Який вигляд має Софія Ротару в 78 років (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Які образи вибрала Ротару
Зазначимо, що артистка стежить за модними трендами: для фотосесії вона обрала два стильних луки.
На першому фото вона позує в чорній сорочці та білій напівпрозорій спідниці з мережива, яка зараз на піку популярності. Доповнити такий ансамбль 78-річна Ротару вирішила байкерськими чобітьми з декором і заклепками.
Софія Ротару показала нові фото з Києва (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
А для другого образу вона вибрала довгу сукню молочного відтінку з багатоярусною спідницею і безліччю воланів у стилі бохо. Цей лук вона також доповнила грубими чобітьми, а також кулоном з підвіскою і сонцезахисними окулярами.
Софія Ротару показала стильний образ (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Зазначимо, що на фото Софія Ротару виглядає дуже молодо і свіжо.
Як відреагували в мережі
Шанувальники легендарної співачки, серед яких багато зірок, почали коментувати її нові фото:
- "Вітаємо", - написала Катерина Усик
- "З днем народження", - зазначила Оля Полякова
- "Люблю тебе", - написала внучка Ротару Соня Євдокименко
- "З днем народження Софія Михайлівна. Щастя, здоров'я і мирного неба над головою"
- "Легенда"
- "Ви все також залишаєтеся такою молодою і неповторною"
- "Класний образ".
Зазначимо, що після початку повномасштабної війни в Україні Ротару рідко виходить на зв'язок із шанувальниками, не дає інтерв'ю і не коментує події, пов'язані з війною. Зрідка вона виставляє старі фото зі своїми рідними у святкові дні.
Де саме вона перебуває, не відомо. У 2024 році вона опублікувала фото з Києва. Тоді вона відвідала могилу свого чоловіка Анатолія Євдокименка.
